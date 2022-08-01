北京燃氣藍天：力谷液化天然氣業務

北燃藍天在去年的年報明言，將充分利用大股東及自身資源，積極細掘行業機會。陳凝續指，隨着北京燃氣的天津南港LNG接收站項目落成，將促進該企LNG貿易業務，望能專注發展LNG全產業鏈，包括接收站、運輸、批發到終端的加氣站等服務。目前該企城市燃氣項目工商業用氣佔25%，料LNG工商業佔比達逾70%。

去年天然氣價格持續上升導致公司毛利受壓，陳氏直言，若上游成本增加，將把增幅轉嫁至下游，考慮到價格承受能力較低的居民用戶，公司將爭取獲得政府補貼，有信心能控制成本。他又指，公司每年銷氣量約7億立方米，每立方米毛利逾0.4元人民幣。

執行董事兼行政總裁李蔚齊表示，公司現有的壓縮天然氣(CNG)站，有部分正轉型成LNG站，料CNG或將在幾年內逐步淡出其業務。

天然氣供應板塊近日強勢，但復牌後的北燃藍天股價連日受挫。陳凝透露，未來公司或考慮回購股份。他補充，過去兩年公司錄得虧損，主因針對前管理層事件而產生大額撥備，如排除相關撥備，實際上錄正利潤。