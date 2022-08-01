港股黑期失守兩萬關　比特幣跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報105.95；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報6.7442；美元兌日圓處133.47；歐元報1.0209，英鎊報1.2167。金價處1,763.56美元。布油報103.49美元，紐油處97.88美元。比特幣跌逾1%，報2.33萬美元。道指期貨跌120點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水180點，失守兩萬關。

●港股前瞻：恒指內外夾擊恐失兩萬關，專家睇阿里巴巴見85元。

●道指上周五(7月29日)收報32,845點，升315點或0.97%；標指收報4,130點，升57點或1.42%；納指收報12,390點，升228點或1.88%。

●金管局於上周五紐約交易時段向銀行買入19.23億港元，以捍衞聯匯。連同亞洲時段所買入的96.56億港元，金管局全日承接115.79億港元。

●能源大贏家！沙特次季GDP增長11.8%。

●美國6月個人消費開支(PCE)物價指數按年升6.8%，符預期，創1982年1月後新高，按月計超預期地升1%，為1981年2月後最勁；聯儲局重視的通脹指標——核心PCE物價按年升4.8%，同樣高過預期。

●港股ADR指數上周五全日偏軟，按比例計算，收報20,014點，跌142點或0.71%。

●8月恒生指數夜期上周五收報20,031點，跌63點，低水126點，成交19,078張。

●白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre透露，擬議的《降低通脹法案》將解決美國普通家庭藥品和能源成本上升的問題，目標是通過減少該國的赤字來降低物價。

●紐約9月期油上周五收報每桶98.62美元，升2.2美元或2.28%，全周累升4.14%，總結7月份則累跌6.75%。布蘭特9月期油收報每桶110.01美元，升2.87美元或2.68%，全周累升6.6%，總結7月份則累跌4.18%。

●叫車平台Uber上周五否決了此前有消息稱其洽談收購印度同業Ola的報道。

●美國證交會(SEC)上周五表示，於美國上市的阿里巴巴股票可能面臨退市。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,781.8美元，升12.6美元或0.7%。

●英國富時100指數上周五收報7,423點，升78點或1.06%；法國CAC指數收報6,448點，升109點或1.72%；德國DAX指數收報13,484點，升201點或1.52%。

●內地7月官方製造業PMI跌至49，遜預期。