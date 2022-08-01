環球醫療10.96億人幣收購非全資附屬公司剩餘股權

公司指，於2022年7月30日：醫投公司與五礦股東及通用五礦醫院管理簽訂股權轉讓協議I，據此，醫投公司有條件同意收購及五礦股東有條件同意出售股權I，即通用五礦醫院管理合計44%的股權，總代價為10.96億元人民幣；及醫投公司與中信資本(天津)及通用五礦醫院管理簽訂股權轉讓協議II，據此，醫投公司有條件同意收購及中信資本(天津)有條件同意出售股權II，即通用五礦醫院管理10%的股權，代價為零。

公司補充，截至公告日期，通用五礦醫院管理46%、44%及10%股權分別由醫投公司、五礦股東及中信資本(天津)擁有。於完成後，通用五礦醫院管理將100%由醫投公司擁有，並相應成為公司的間接全資附屬公司。

公司解釋，本次收購符合國家對國有企業附屬醫院改革的政策，也可使集團更有效地實施其對通用五礦醫院管理的經營戰略。100%併表通用五礦醫院管理的資產也將使集團在財務上受益。