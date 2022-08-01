周樂樂：市場震盪整理　關注增長行業

過去一周，除了科創50小幅收漲之外，滬深兩市其餘主要指數均下跌，其中，創業板指、滬深300跌幅較大均超過1.6%。申万一級行業中，16個行業跌、15行業漲，板塊方面，房地產、汽車、機械設備、煤炭和石油石化等板塊大幅上漲，醫藥生物、食品飲料、社會服務等領域跌幅靠前。數據上看，市場結構性行情明顯，上周大消費板塊集體回調，社會服務、商貿零售、食品飲料等板塊跌幅居前，而受益於政策利好刺激需求增加，景氣持續強化的行業如汽車、家用電器及零部件等板塊漲幅居前。

國內方面，國內二季度GDP同比僅增長0.45%，因此國內政府還是會大概率加大政策刺激力度來繼續扶持經濟，恢復市場信心。中共中央政治局於近期召開會議，會議強調經濟上要繼續鞏固經濟回升向好趨勢，着力穩物價與就業，繼續強調穩定房地產市場，堅持房住不炒，保交樓穩民生，推動平台經濟發展等。目前市場預期政府為了完成今年經濟增長目標，將繼續加大刺激經濟。如近期在數字經濟領域國務院辦公廳正式批覆將設立數字經濟部際聯席會議制度，為發展數碼化產業提供製度支援，有利於科技行業的發展，另外各地政府近期也在陸續推出助力實體、刺激消費的政策舉措，如新一輪支持綠色智能家電消費的措施來支持家電市場的良性發展，汽車購置稅稅率下調減徵以及新能源汽車下鄉等措施，擴張性的政策支持將會逐步推動國內國內經濟基本面好轉，恢復市場信心。

國際市場方面，美國二季度GDP環比下跌0.9%，連續兩個季度負增長，反映出美國經濟衰退的風險。美聯儲近期如市場預期加息75個基點，並且釋放鴿派信號將在某個時點放慢加息節奏，發布言論轉向溫和，令市場預期美聯儲加息將會放緩。近期值得期待的是近期美國推出了3,700億美元的氣候和能源安全措施，對太陽能組件的製造支持，清潔能源以及電動車和儲能行業的稅收抵免措施，另外還推出了2,800億美元的「晶片與科學」法案，旨在增強美國的製造業和技術優勢，這些措施將推動美國經濟恢復，刺激相關受益企業的業績走好。另外在公布財報的標普500成分股中七成盈利超預期，約80%的納指100成分股業績超預期，部分緩解了市場對經濟放緩的憂慮，有利於美股短期走強。

展望後市，美聯儲逐步放緩加息節奏，美國大規模氣候與晶片投資法案來推動經濟恢復，這些因素有助於外圍股市好轉，但同時要警惕美國陷入經濟衰退的風險，同時，國內為刺激經濟將繼續推出刺激經濟政策與穩定市場政策，市場信心與基本面在逐步好轉，預計港股與A股繼續維持市場逐步震盪回升的態勢，配置上，重點配置成長性行業，新能源與新能源汽車產業鏈仍是市場炒作的方向，適度增加關注行業景氣度出現回升的核心企業，如科技、消費、醫療等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂