港股跌穿兩萬關　阿里巴巴曾挫5%　滙豐績前偏軟

港股開市早段即跌穿兩萬點大關，恒生指數最多挫245點，低見19,911點，暫於兩萬關樓下爭持。國企指數及科技指數齊跌70點，主板成交180億港元。

阿里巴巴曾跌5.7%，至87.8元的逾兩個月低位，暫維持近5%跌幅。拖低大市的還有騰訊及友邦保險兩隻大藍籌，暫跌1.1%及1.8%。至於今日公布業績的滙豐控股偏軟，暫跌0.4%。

碧桂園服務繼續尋底，股價再瀉一成至16.6元水平。內房股沽壓未完，碧桂園跌4.6%；龍湖集團跌4%；萬科企業跌2%；華潤置地及中國海外跌1.4%及1.6%。

【09:20】港股兩萬關勢危 阿里巴巴挫5% 滙豐績前偏軟

港股踏入8月未見起色，恒生指數跌128點或0.64%，報20,026點，兩萬關危危乎；國企指數低開35點或0.51%，報6,850點；科技指數跌27點或0.64%，報4,303點。

阿里巴巴再乎美國退市陰霾困擾，股價開市挫5.3%，報88.1港元，成跌市元兇。其他大型科網股普遍向下，騰訊跌1.5%；京東集團跌1.6%；小米集團跌0.3%；美團升0.5%。

滙豐控股今日派成績表，股價低開0.3%報49.25元。其他金融股個別發展，友邦保險跌2.8%合力拖低大市。中國平安升近1%；建設銀行升0.8%；香港交易所升0.3%；工商銀行無起跌。