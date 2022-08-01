【高盛推介】阿里巴巴創2個月新低 兩手準備部署
2022年08月01日 10:25
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴被美國納入預定除牌名單，及後阿里表示，將努力保持紐約及香港上市地位。而早前阿里宣布將申請香港為主要上市地。此外，阿里將於本周四(4日)公布業績，市場持續關注。
阿里自上周三(7月27日)起連跌，周一(1日)早段最低見87.8港元的兩個月低位，及後跌幅收窄。現報90.4元，跌約2.9%，而上周三至今則累計跌近14%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金持續吸納好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,670萬元。認沽證於上周五(7月29日)獲資金轉向流入，有約160萬元。
由於阿里跌至近月低位，投資者在部署好倉時，應注意產品條款，避免選擇價外高風險的產品，價外認購證波幅風險較高，而貼價證對沖值較大，追蹤正股能力較價外證強。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意低街貨阿里購(17205)。中期選擇可留意屬熱門條款的阿里購(18563)，為適合中線部署。進取高槓桿選擇可留意阿里購(15023)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(62930)，遠牛選擇可留意阿里牛(66845)，與現價有約10及15元收回距離。
阿里購17205，行使價95元，2022年11月18日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、低街貨。
阿里購18563，行使價105元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.6倍，中期、熱門條款、適合中線部署。
阿里購15023，行使價109.98元，2022年11月23日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿。
阿里牛62930，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里牛66845，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，近15元收回距離遠牛。
阿里沽12962，行使價78元，2022年09月21日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿、低街貨。
阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率2.9倍，近30元收回距離熊證。
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