【高盛推介】滙豐周一公布業績　近日資金趁低吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股於周一(1日)公布本年中期業績，市場料列帳基準除稅前利潤介乎79億至82億美元，按年跌24.6%至26.8%。市場將留意滙控最新的營運業務展望、股息及回購指引。滙控上周五(7月29日)微跌約0.4%，周一跟隨大市下跌，現報48.85港元，跌約1.1%。

恒生銀行周一亦跟隨下跌，最低見125.5元的半個月低位。現報125.3元，跌約0.9%。

觀察個股輪證資金流向，近期資金吸納滙控好倉，上周三(7月27日)至上周五皆錄得資金流入，合共約470萬元。恒生方面，則見認購證於上周五獲資金轉向流入。

滙豐購21438，行使價52.55元，2022年10月26日到期，實際槓桿12.5倍，貼價、低街貨。

滙豐購16685，行使價54.55元，2022年12月20日到期，實際槓桿10.1倍，中期。

滙豐購18476，行使價54.9元，2022年10月26日到期，實際槓桿13.9倍，高槓桿。

滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿13.0倍，相近收回價近牛中街貨較低。

滙豐牛57232，收回價44元，行使價43元，換股比率100，實際槓桿8.7倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

滙豐沽20268，行使價42元，2022年12月20日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、低街貨。

滙豐沽22110，行使價40元，2023年1月18日到期，實際槓桿6.3倍，中期、新上市。

滙豐熊55541，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿6.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

恒生購21102，行使價151.58元，2023年8月24日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、中長期。

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