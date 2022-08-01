調查：馬斯克棄購Twitter　未來續沽Tesla

外媒報道，根據最新MLIV Pulse調查，投資者認為馬斯克未來將出售更多Tesla股票。

在是次調查的1,562名受訪者中，包括投資組合經理和零售交易員，75%認為馬斯克最終不會擁有Twitter。1/3的受訪者預測，他將以超過10億美元的價格與Twitter達成和解，而不是通過以每股54.2美元的價格完成440億美元的收購，有27%人則認為法庭會命令他繳付10億美元「分手費」。

TrueMark Investments行政總裁Mike Loukas指，無論收購Twitter一事進展如何，馬斯克都將出售更多Tesla股票。

這可能預示Tesla股價走勢堪憂，事實上，該股今年下跌約16%，超過標指13.3%的跌幅。公司一直受到供應鏈短缺、中國封城以及馬斯克收購Twitter一事所困擾。

與標指中的其他四家大型股相比，受訪者對Tesla的上升空間缺乏信心。約1/4的人表示微軟具最大潛力，與亞馬遜的份額大致相同。蘋果公司(Apple Inc.)有18%，Tesla排在最後，只佔12.5%。