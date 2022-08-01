陳偉明：港股短期有機會出現技術反彈

另一方面，美國聯儲局上周一如市場所預期連續第二次加息0.75厘，主席鮑威爾暗示可能放緩加息步伐。之後公布的美國次季GDP連續兩季按年倒退，陷入技術性衰退，市場憧憬聯儲局提前結束加息行動，美股由上周三開始急彈。然而，美股回勇不但未有惠及中港股市，相反在爛尾樓斷供、台海局勢緊張、中概股除牌危機及經濟數據遜預期等問題拖累下轉趨弱勢。不過港股在兩萬關樓下始終再跌空間有限，市場亦普遍預期恒指5月低位19,178點已是全年低位，加上港股急跌過後已經反映不少利淡消息，預期港股急跌過後有機會出現技術反彈，但要大升則甚有難度。

策略上傾向在港股20,000點以下分注Short Put撈底接貨，對象依然是受惠於加息周期的本地銀行板塊。如期指回升至20,400點以上，提防短期反彈後有回吐壓力，可考慮小注Long Put價外600點下周五(12日)到期的恒指期權。