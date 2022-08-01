滙豐上半年少賺15.3%　中期息9美仙　擬明年復派季息

集團並擬於2023年恢復派發季度股息，但預料恢復季度派息的初期，首3季的股息會低於2019年底前每股0.1美元之過往季度股息⽔平。

期內滙控普通股權一級資本比率為13.6%，較去年底下跌2.2個百分點，並跌出14至14.5%目標範圍內，比率下跌的原因包括集團於2021年全年業績公布中提及的最多10億美元股份回購計劃。

集團⾏政總裁祈耀年表⽰，⼒求於明年上半年將普通股權⼀級資本比率維持於目標範圍內。儘管集團不⼤可能於今年進⼀步回購股份，但於未來數年，預期可將超出執⾏策略所需的剩餘資本回饋給股東。

他指，有信⼼有形股本回報率⾃2023年起至少可以達到12%，創出10年來最佳成績，因此就2023和2024年提供更具體的的派息比率指引，派息率將約為50%，希望盡快將股息恢復至新冠疫情前⽔平。

相比去年上半年錄得7億美元撥回淨額，今年同期滙控列帳基準預期信貸損失錄得11億美元提撥淨額，當中包括8億美元的第三級提撥，以及反映經濟更趨不明朗和通脹加劇的額外準備，拖累純利跌13.92%，至82.89億美元。若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，上半年滙控經調整除稅前盈利按年跌7.49%，至106.73億美元。

展望今年業務前景，祈氏預期，今年預期信貸損失提撥將回復⾄平均貸款額30點子的正常⽔平，並確認有可能存在⼀致經濟前景有進⼀步惡化的風險。惟他對集團收入前景繼續向好，認為根據⽬前市場對環球央⾏息率的共識，加上集團繼續預期2022年的貸款可達致中單位數百分率增⻑，預期今年淨利息收益將⾄少達310億美元，2023年則⾄少達370億美元。