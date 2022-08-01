澳洲監管機構籲限制LNG出口　紓緩國內能源危機

外媒報道，澳洲競爭與消費者委員會(Australian Competition & Consumer Commission，ACCC)周一(1日)呼籲政府限制液化天然氣(LNG)出口，並警告澳洲明年可能面臨能源短缺及價格飆升的局面。一旦實施出口限制，恐怕會影響已經受到俄烏戰事重創的天然氣市場，衝擊全球消費者的燃料供應及價格。

澳洲是全球其中一個能源出口大國，然而，一直以來為人口稠密的東岸供應天然氣的東南部近海油氣田天然氣產量正在下降。採取行動的呼籲建議政府啟動澳洲國內天然氣供應機制，這項機制於2017年制訂，可迫使東海岸3個LNG出口商將天然氣轉移到澳洲本土，避免國內市場短缺。

ACCC主席Gina Cass-Gottlieb發表聲明，最新的天然氣報告發現，東岸的天然氣市場前景以明顯惡化。委員會預計市場將短缺56千兆焦耳，相當於需求的10%左右。監管機構不僅警告2023年將出現短缺，同時也強烈鼓勵LNG出口商立即增加對市場的供應。

俄烏戰事爆發後，全球供應緊張的情況進一步惡化，歐洲和亞洲LNG買家競相找尋俄羅斯天然氣的替代品，推高價格並導致澳洲出口商擴大將非合約天然氣運輸至海外。ACCC公布這份報告之前，由於燃煤電廠停工及冬季供暖需求，導致澳洲天然氣發電需求激增，引發天然氣、電力價格急速上漲。