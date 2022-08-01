專家樓評：新盤帶頭減價　造就二手低吸時機

近月不斷有全新盤推出，一手樓市持續暢旺。全因第五波疫情令到新盤市場幾近停頓。發展商急於賣樓，追趕今年首季賣樓大落後。第二季多盤齊發，新盤選擇多，發展商願意配合市況，降低售價，並提供多元化付款優惠，成功激發購買力，下半年新盤繼續積極搶攻，例如近期全城焦點新盤屯門NOVO LAND，首張價單折實平均呎價僅約1.3萬元，比區內二手呎價低逾15%，絕對是震撼價。項目亦首創「漸進式供款」計劃，首3年每月供款只需四千多元，減低置業初期供樓負擔，成功吸引大量買家入票登記，首輪截票更收逾1.9萬票登記，超額認購逾55倍，成今年新盤票王，相信亦是新界西北歷來新盤收票之冠。

下半年多個大型新盤部署登場，供應不絕。粉嶺北新發展區首個全新大型私人住宅項目，總可建樓面達440萬方呎，涉及約1萬伙，規模龐大，等於一個沙田第一城。其中Site A地盤正式命名為「ONE INNOVALE」，由5幢住宅組成，提供約1,600伙，將分為三期發展，第1期命名為「ONE INNOVALE-Archway」，涉及603伙，首張價單推出123伙，折實平均呎價僅約1.4萬元，比二手有5%至10%折讓，折實入場價只需296.2萬元起，再度哄動市場。項目地理位置優越，坐落北部都會區的中心，更盡享「北環創科走廊」優勢，加上鄰近深圳，享雙城優勢，勢必引起市場熱烈追捧。屯門及粉嶺屬新界兩大未來發展重鎮，鐵路網絡更成最強賣點，兩個大型項目齊推，料可引領出上車、投資者不同購買力，一手市況將持續熾熱。

發展商大舉推盤，二手市場相對慢熱，加上受美國加息影響，六月份二手買賣比四月份下跌近兩成。七月美國再度加息0.75厘，然而，七月二手買賣漸見改善，因為小業主態度軟化，願意減價，陸續吸引買家入市，推動二手成交量回升。根據中原地產分行統計，十大屋苑7月23日至24日成交量重上雙位數，共錄13宗成交，更創7周新高。之前7周，宗數於5至10宗間徘徊。今年4月底到6月初，前後6周，宗數於10至15宗間徘徊，近期二手買賣量見底回升，減價就有成交。預計樓價將繼續回軟，但成交量將會增加。

由近期一手樓市熱鬧及二手樓市價跌量升可見，購買力不減。美國正式步入加息周期，加息步伐急速，雖然香港加息壓力大增，對置業人士造成心理壓力，但息口走勢只是影響樓市的因素之一，相信當市場消化加息因素後，加息對樓市實質影響不大。現時供樓人士在樓按措施及供款壓力測試下防守力強，疫情加上加息夾擊，本港樓價只是窄幅回軟，表現比起其他投資工具優勝，相信物業仍會是香港人用作對抗通脹的主要工具，大家對樓市不用太過擔心。筆者認為，有意入市的買家，不妨趁現時新盤選擇多，而二手市場亦容易議價，應該主動出擊，相信有機會執到筍價優質貨。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑