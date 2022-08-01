滙控：內房相關風險敞口不涉及爛尾樓工程

按地區劃分，單計算第二季，亞洲依然為滙控盈利重鎮，其中香港繼續為主要收入來源，惟盈利增長近季有被內地追上的趨勢。集團⾏政總裁祈耀年表示，集團在港業務前景樂觀，隨着香港從疫情中復甦、向國際開放旅遊限制有望，以及利率上升，預計集團在香港的盈利能力將繼續增加，因此仍將香港視為集團的主要利潤中心。

邵偉信補充，香港盈利能力顯然受累於過去數年極低的拆息(HIBOR)，惟業務正迅速恢復正常，預期未來數季香港業務的利潤將大幅改善。

另外，上半年滙控普通股權一級資本比率(CET 1)跌出集團14至14.5%目標範圍，至13.6%。他指，CET1今年底可望回到近14%水平，集團暫時會維持目前資本水平目標，在資本水平未回到目標區間前，市場不應預期集團再進行新一輪回購計劃。

滙控持續進行轉型計劃以節省成本，他指，預期轉型計劃節省將為集團節省5至5億美元，其中或涉及在全球範圍內減少一些員工人數，惟預期將逐步減少員工人數，不會出現大型裁員計劃。