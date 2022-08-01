大摩料滙豐明年恢復回購 上調其目標價

大摩指出，滙控明年的有形股本回報率(RoTE)指引升至超過12%，主因預期淨利息收入表現及成本節約可持續至明年。

該行將滙控目標價由59元上調至61.3元，評級維持「與大市同步」，並調升其今、明兩年盈利預測分別14.9%及8.9%。

另一大行高盛對滙控維持「買入」評級，目標價70元。該行指出，滙控第二季業績遠勝預期，主因優於預期的收入、低於預期的費用支出及信貸成本，更重要的是該行現時預期自2023年起，平均有形股本回報率將至少為12%。

該行又表示，滙控將2023至2024財年的派息指引從40%至55%的中期指引範圍提高至50%，以及從明年開始派發季度股息，預期周一對其股價反應是積極的。

此外，外媒分析員表示，明年滙控的淨利息收入指引高於市場共識，而上調平均有形股本回報率目標、開支指引及派息計劃均屬「好兆頭」。