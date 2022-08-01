7月份樓花按揭僅百宗　創近9年新低

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，7月份現樓按揭宗數為7,024宗，按月增加12.9%，連升3個月。樓花按揭宗數為102宗，減少28.2%，連跌兩個月，更創近9年新低。

今年7月份現樓按揭宗數按年減少27.3%；樓花按揭宗數大跌75.9%。今年首7個月現樓按揭宗數錄得49,812宗，按年減少8.8%。今年首7個月樓花按揭宗數則為2,850宗，按年減少19.2%，創自2011年即11年後的首7個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，7月份現樓按揭宗數連升3個月，反映第二季疫情影響漸退令買家重拾入市步伐，但樓花宗數卻跌至近9年新低，除因樓花按揭宗數一般比現樓更加滯後反映，近月一手銷售樓盤中買家大多選用建築期付款方式，有關宗數同樣將會滯後至成交日並於現樓按揭宗數中反映。料在「波叔Plan」帶動下，未來樓花按揭宗數或會維持較低水平。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)連續12個月榮登冠軍寶座，市佔率為23.6%；樓花排名方面，滙豐銀行連續8個月奪得冠軍寶座，市佔率21.6%。四大銀行及中小型銀行市佔率的差距擴大，2022年七月份四大銀行現樓市佔率由上月64.7%增加至67.4%。