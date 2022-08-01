屯門飛揚第1期新價單涉48伙　一房入場價393萬

長實高級營業經理楊桂玲表示，新價單包括30伙一房伙及18伙兩房單位，全數單位皆為山景戶。售價方面，扣除15%折扣後，折實售價393萬至629萬元，折實呎價由11,996至14,830元。她指，是次推出的山景單位與以往海景單位有別，故價錢有調整。

入場單位為第1座1樓F室，實用面積281方呎，折實呎價約13,986元。至於呎價最低單位為第1座1樓K室，實用面積482方呎，兩房間隔，折實售價578.2萬元，折實呎價約11,996元屬該盤目前已開價單位中最低。按定價計，新一批單位市值約2.72億元。

楊續稱，截至周日(7月31日)，該盤累沽123伙，套現7.38億元，當中約7成半買家採用建築期付款辦法入市。她透露，將於周一上載3號銷售安排，預計於周五(5日)展開新一輪銷售，分別為按價單及先到先得形式發售，另有部分單位會招標發售。

對於同期多個新界項目齊推，她表示，各個新盤各自有特色，多盤齊推，有助推高市場整體氣氛。