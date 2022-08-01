道期偏軟 金價企1700美元
2022年08月01日 16:11
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●美匯指數報105.71；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7591；美元兌日圓報132.58；歐元企1.0234，英鎊處1.2204。金價報1,763美元。布油報103.86美元，紐油報97.85美元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌56點。
●市後關注點
22:00 美國6月建築開支
22:00 美國7月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報20,165點，升9點或0.05%；國企指數收報6,876點，跌8點或0.13%；科技指數收報4,324點，跌7點或0.17%。主板成交1,148億港元。https://bit.ly/3ztk0SC
-銀行業成績表：
-滙豐上半年少賺15.3%，中期息9美仙，擬明年復派季息。
-恒生上半年稅前溢利減47%，派第2次中期息0.7元。
●滬綜指收升6點，煤炭股漲近2%，汽車製造股升1.5%，釀酒股升1%。https://bit.ly/3cWcEiM
●中國經濟：
-內地7月財新製造業PMI跌至50.4，遜預期。
-進退兩難！內銀恐面臨2.4萬億人幣抵押貸款損失。
●澳洲監管機構籲限制LNG出口，紓緩國內能源危機。
●美限對華出口晶片設備，專家：激發中國加快研發。
●澳門7月賭收僅3.98億澳門元，按年跌95.3%。
●跌浪屆尾聲？大鱷轉買日圓避險，淡倉大減。
●澳洲悉尼樓價連跌6個月，情況或進一步惡化。
●老虎證券：裁員傳聞不實，續招聘人手。
●全球殭屍企業佔比達16%，金融危機以來最高。
●調查：馬斯克棄購Twitter，未來續沽Tesla。
●高盛料澳洲經濟未來一年有25%機會出現衰退。