粉嶺地盤及星光行多個單位放售　共值2.9億元

高力獲委託以私人協商形式出售位於粉嶺坪輋的露天儲物地盤，以及尖沙咀梳士巴利道3號星光行5樓多個單位，市值約2.9億港元。兩項物業由外資公司持有，可分拆出售。

其中位於新界粉嶺坪輋露天儲物地盤，總地盤面積約87,481方呎，地契用途為農地，城規用途為露天儲物，原業主一直自用多年，作存放建築機械及部分出租予工程分包商用來存放建築材料，市值約1.75億元。

另一項位於尖沙咀梳士巴利道3號星光行5樓的多個單位，包括506至512室及524至526室，部分單位更坐擁全海景，全部10個單位交吉放售，總建築面積約8,339方呎，市值約1.16億元。

高力資本市場亞洲區行政董事林嘯東表示，星光行屬九龍區傳統寫字樓，受投資者追捧，屬區內具指標性的核心辦公樓物業，另坪輋露天儲物地盤放盤罕有，倉地已做平整，更獲豁免書蓋建有呎寸限制的建築物存放建築機械及材料，可合法出租作臨時倉儲，若進一步向地政處申請增建上蓋，可進一步提升倉地租金，配合鄰近北部都會區發展策略中的坪輋/打鼓嶺新發展區，長遠極具升值潛力。