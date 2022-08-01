【產經直播】港股8月開局牛皮 仲未弱完？
2022年08月01日 16:39
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港股反覆靠穩，恒指周一(1日)低開129點後，曾失守20,000點關口，最低見19,883點，但受惠滙豐控股(00005)績後撐市，最終收市升9點，報20,165點，成交1,148億元。港股經歷7月大跌逾1,700點後，踏入8月仍未有方向，後市會點行？
滙控上半年列帳基準稅前盈利按年跌15.34%，中期派發每股普通股9美仙，並擬於2023年恢復派發季度股息。恒生銀行(00011)中期除稅前溢利減少47%，第二次中期股息每股0.7元。滙控及恒生股價分別升近半成及3%，股份可以繼續吼？
汽車板塊做好，國務院常務會議會重申支持汽車政策，延續免徵新能源車購置稅，車股上升空間仲有幾多？內媒報道，蔚來(09866)計劃推出第三個汽車品牌，進攻平價車市場，蔚來會喺車股之中跑出？
阿里巴巴(09988)日前被美國證交會(SEC)列入「預定摘牌名單」，雖然集團回應會努力保持同時在紐交所和香港聯交所的上市地位，但阿里股價失守90元，收市報89.6元，跌逾3%。阿里消息時好時壞，有乜部署技巧？
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