天財資本遭證監會譴責兼罰款300萬　吊銷負責人員牌照

天財資本沒有在前創業板公司中國糖果(前上市代號：08182)的上市申請中，履行其保薦人的職責，遭香港證監會譴責，並處以罰款300萬元。同時暫時吊銷天財資本的負責人員兼保薦人主要人員吳文廣的牌照，為期7個月，由2022年7月29日起至2023年2月28日止。

證監會調查發現，天財資本沒有就代表中國糖果的2名主要客戶作出的第三方付款進行合理的盡職審查；及就聲稱已進行的有關上市申請的盡職審查工作備存妥善的紀錄。至於吳文廣作為財資本的負責人員兼保薦人主要人員，在中國糖果的上市申請及監督負責上市申請的交易團隊期間，並沒有履行其職責。

證監會指，中國糖果在往績紀錄期的大部分收益均來自2名主要客戶，而他們向中國糖果的大部分款項都是透過多名第三方來支付的。有關情況應被視為一項預警跡象，原因是第三方付款可能被用作掩飾資金的原本來源，以利便進行欺詐計劃。

雖然盡職審查文件載列了有關第三方付款，吳文廣亦聲稱他對此知情，但他與交易團隊的人員均沒有將焦點轉往是否有必要作進一步查詢或以質疑的態度評估有關付款方式是否合理。天財資本沒有作進一步的盡職審查，以確定第三方付款的使用程度及理據。

另外，沒有紀錄顯示天財資本是如何就第三方付款作出查詢或得出第三方付款的重大程度並未達致應在中國糖果的招股章程內作出披露的地步的結論。同時亦沒有審計線索能夠顯示天財資本有將焦點轉往盡職審查文件中，識別到的某些矛盾之處以及得出了甚麼結論，包括關於透過第三方向中國糖果支付大部分款項的兩名主要客戶的擁有權的資料的不一致情況。

證監會認為，天財資本的行為未能達到其擔任保薦人應達到的標準，及違反了《操守準則》第17章的規定，而該行的缺失可歸因於吳氏沒有履行其作為天財資本的保薦人主要人員、負責人員及高級管理人員的職責所致。

證監會在決定上述紀律處分時，已考慮到所有相關情況，包括有需要向業界及市場傳遞具阻嚇力的強烈訊息，表明保薦人的缺失不容姑息；天財資本的財務狀況；天財資本及吳過往並無遭受證監會紀律處分的紀錄；及兩者與證監會合作解決其提出的關注事項。

中國糖果於2015年11月11日在創業板(現稱GEM板)掛牌，公司股份由2017年12月12日起停牌，香港聯交所於2019年12月31日取消其上市地位。