調查：75%業主習慣性向銀行買火險　保費或較高

虛擬保險公司OneDegree於今年7月進行有關火險的網上調查，調查結果顯示超過75%已購買火險的受訪業主習慣性向銀行或經其轉介購買火險，反映消費者未必知道自己可以不用透過銀行買火險，比較坊間由銀行安排或一般保險公司提供的火險計劃，如業主不清楚能夠有權自行選擇和比較不同機構收取的費用，每年可多付高達5倍保費。

調查指，申請樓宇按揭貸款時銀行會要求業主購買火險，大部分受訪業主透過向提供按揭貸款的銀行安排或經由銀行轉介的保險公司投保，當中約半數受訪者表示透過提供按揭貸款的銀行安排或其轉介保險公司投保，原因在於方便(56.8%)或節省時間(46.8%)。少於一成受訪業主(5.2%)以保費最平的物業重建成本投保，不少人以保費較高的物業市價(39.3%)或按揭貸款額(28%)投保，反映絕大部分業主並不清楚保費，因而產生超額投保的情況。

雖然近8成受訪者表示購買火險主要考慮保費價格，有18.3%受訪者每年需付出3,000港元以上購買火險，然而按市場最低價格(投保額0.03%)計算，投保額900萬元以上之受訪者只佔2.2%，反映大部分受訪者實際上的保費都高於市場最低價格。大部分受訪者(56.3%)的按揭餘額低於300萬元，但當中卻有近半數每年仍然繳付多於1,000元的保費，即較市場上最低價格(投保額0.03%)為高，更有5.4%的受訪者表示每年花4,000元以上購買火險。

另外，雖然近7成受訪者表示購買火險時考慮保障範圍，但調查顯示不少業主對火險一知半解，未能正確理解火險的賠償機制及保障內容。只有約一成受訪業主清楚知道火險保單最高賠償額為物業重建成本，超過1/4受訪者並不清楚保單最高賠償金額。僅約3成受訪業主清楚知道其保單受益人是提供按揭貸款的銀行，近半數受訪者誤以為受益人為業主本人或其指定的受益人 。

OneDegree Group共同創辨人郭彥麟表示，是次調查結果反映大部分業主仍然習慣性向銀行或經其轉介購買火險，而且未有充分了解火險保單內容及收費機制，導致他們往往多付了保費。