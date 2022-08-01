澳博上半年虧損增88%　兩年半累蝕達99億元

事實上，該企已連蝕兩年半，累計虧損高達99.26億元。

期內該企多項營運指標俱錄得倒退，總收益按年跌20.9%至41.29億元，博彩淨收益更跌近兩成半至38.11億元。使得集團經調整LBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前虧損)按年擴大1.3倍至11.76億元。每股基本虧損48.5仙，不派中期息。

另該集團位於路氹、去年7月底才開業的上葡京綜合度假村，經調整開業前開支2.50億元後，經調整物業LBITDA為4.83億元。該項目的綜合度假村的入住率為34.3%，平均房租為920元。

另一主要場地、位於澳門半島的新葡京經調整物業LBITDA為3.74億元，虧損按年擴大73.14%。新葡京酒店的入住率按年減少14.6個百分點至47.8%。每日平均房租減少9.3%至643港元。

雖然集團於6月20日完成銀團貸款的再融資工作，但截至6月底止其現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款僅為24.05億元，顯著低於債項的260.23億元。