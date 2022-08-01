經絡：7月樓花按揭宗數跌至近9年新低

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年7月份現樓按揭宗數為7,024宗，按月增加800宗或12.9%，連升3個月。月內樓花按揭宗數為102宗，按月減少40宗或28.2%，連跌2個月，更創2013年８月即近9年新低。

對比去年同期，今年7月份現樓按揭宗數比2021年同期9,658宗，減少2,634宗或27.3%；今年7月樓花按揭宗數比2021年同期423宗，大跌321宗或75.9%。

今年首7個月，現樓按揭宗數錄得49,812宗，對比去年同期的54,589宗，減少4,777宗或8.8%。今年首7個月樓花按揭宗數則為2,850宗，對比去年上半年的3,528宗減少678宗或19.2%，創自2011年即11年後的首7個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，七月份現樓按揭宗數連升3個月，反映第二季疫情影響漸退令買家重拾入市步伐，但樓花宗數卻跌至近9年新低，除因樓花按揭宗數一般比現樓更加滯後反映，近月一手銷售樓盤中買家大多選用建築期付款方式，有關宗數同樣將會滯後至成交日並於現樓按揭宗數中反映。料在「波叔Plan」帶動下，未來樓花按揭宗數或會維持較低水平。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)連續12個月榮登冠軍寶座，市佔率為23.6%；滙豐銀行以市佔率22.6%排名第二；而恒生銀行以市佔率達11.8%排名第三。樓花排名方面，滙豐銀行連續8個月奪得冠軍寶座，以市佔率21.6%排名第一；中國銀行(香港)排名第二，市佔率達17.6%；渣打銀行排名第三，市佔率為11.8%。