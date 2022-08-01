信義光能上調售價轉嫁成本　次季較首季升價1成

李友情在電話會議稱，成本上升壓力源於俄烏戰爭帶動天然氣及純鹼價格上升；市場變數較多，對成本及毛利率作預測較難。公司會繼續提升生產效益及規模效應，今年投產方面已提升技術，在產出率作出改善。

公司全年資本開支預計為70億元，當中70%將投資新建原片玻璃及加工玻璃生產線；30%用於投資開發大型地面太陽能發電場項目。

太陽能玻璃產能方面，公司上半年已有3條超白光伏原片玻璃生產線投產，集團計劃下半年再有5條生產線投產，日熔量共計每日8,000噸。另目前正在籌建12條生產線，當中2條位於馬來西亞。公司表示有意繼續尋求其他合適的海外擴產機會，提升集團海外供應能力，增強應對未來貿易政策不確定性的能力。