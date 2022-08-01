信義光能上調售價轉嫁成本 次季較首季升價1成
2022年08月01日 19:06
東網電視更多新聞短片
受太陽能玻璃價格下跌及原材料價格上漲雙重打擊，信義光能(00968)上半年太陽能玻璃分部的毛利率按年收縮24.5個百分點至26.7%，整體毛利率亦回落21.3個百分點至34.1%。行政總裁李友情表示，今年已適當地上調售價，第二季售價比首季上調約一成，有效轉嫁成本壓力。現時價格與第二季相若，假設這價格水平得以維持，下半年數字較上半年為佳。
李友情在電話會議稱，成本上升壓力源於俄烏戰爭帶動天然氣及純鹼價格上升；市場變數較多，對成本及毛利率作預測較難。公司會繼續提升生產效益及規模效應，今年投產方面已提升技術，在產出率作出改善。
至於信義光能及信義玻璃(00868)在雲南設廠生產多晶硅的合營項目方面，李提到，相關團隊進展順利，預計投產提前至明年下半年。
公司全年資本開支預計為70億元，當中70%將投資新建原片玻璃及加工玻璃生產線；30%用於投資開發大型地面太陽能發電場項目。
太陽能玻璃產能方面，公司上半年已有3條超白光伏原片玻璃生產線投產，集團計劃下半年再有5條生產線投產，日熔量共計每日8,000噸。另目前正在籌建12條生產線，當中2條位於馬來西亞。公司表示有意繼續尋求其他合適的海外擴產機會，提升集團海外供應能力，增強應對未來貿易政策不確定性的能力。
疫情及建設成本上漲，則拖累同系信義能源(03868)太陽能發電場項目收購進度，上半年向獨立第三方收購40兆瓦平價項目。公司行政總裁董貺漄表示，隨着疫情緩和，原定在第二季的收購工作預料在第三季陸續完成，集團計劃今年下半年向信義光能收購總核准容量為650兆瓦平價項目，及向獨立第三方收購不少於300兆瓦平價項目。