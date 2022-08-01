沽Yen淡倉大減　每百日圓兌港元高見5.94算

市場認定美國聯儲局加息速度見頂，美匯指數連跌4日，當中尤以日圓彈力最強，兌每美元連升4日，周一曾漲0.9%至132.08水平，每百日圓兌約5.94港元。交易員透露對沖基金正拋售美元，更多地買入日圓避險，日圓期貨及權淨淡倉削至2021年3月以來最低，目前淨沽空合約僅2.3萬張左右，不到4月高峰時的三分之一。

有「日圓先生」之稱的日本前財務官榊原英資認為，日圓不會持續狂貶，縱使兌每美元或跌穿140，但預計不會跌到150至160，因美日的貨幣政策分歧正發生變化。

新台幣創兩年最弱

日圓反彈下，淡友轉而沽空歐元，又或以歐元作為套息交易貨幣，借入它而買入新興市場貨幣收高息變得愈益普遍，據報利潤最高達29%。投機者認定歐元區很可能衰退，地緣政治風險會對歐元構成壓力，下半年難大升。另一隻受地緣政治風險影響的貨幣是新台幣，昨兌每美元曾貶破30大關，低見30.007元，為兩年最弱。全球晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音憂心，一旦地緣局勢令台積電停擺，將導致世界秩序崩壞。

同時，受內外壓迫的英國於周四議息，市場料加息半厘。滙豐認同因應通脹惡化，難免要加息0.5厘，但議息聲明可能帶有「鴿派」論調，故議息後英鎊仍有貶值風險，未來幾周或跌返1.189美元，並建議若高見1.226美元可逢高沽鎊。事實上，最新調查顯示，由於生活成本飆升壓抑消費者需求，英企認為未來3個月產出不會有增長，不利鎊匯前景。

OPEC+傳將討論增產

商品方面，布蘭特期油周一升約1%，每桶處103美元，主要是投資者準備迎接周三石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)就9月產量召開會議，有傳討論適度增產。市場認為美國總統拜登早前訪問沙特阿拉伯雖未見即時成果，但沙特或以逐步增產作回饋。然而，油組新任秘書長Haitham al-Ghais重申，俄羅斯加入OPEC+對於供應協議能否成功至關重要，組織與俄不存在競爭關係，暗示增產不會多。至於紐約期油則跌約2%，每桶處96美元，與布油價差達6美元，因數據顯示美國7月鑽機數量增11座，為連增23個月，創下紀錄，意味美國油產將擴大。

至於金價，市場重點放在周五美國非農就業報告，這會影響聯儲局抗通脹路線圖。紐約期金橫行，周一徘徊每安士1,780美元水平。