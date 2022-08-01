內地住宅斷供潮好大鑊！恐累內銀損失2.4萬億

儘管內地政府為爛尾樓業主的斷供行動急忙撲火，但被當局要求「承擔社會責任」以推動「保交樓」工作的內地銀行，或需處理更多壞帳。現時上市銀行所披露受斷供影響的按揭貸款，只有約21億元人民幣(下同)，惟評級機構標普估算，在最壞情況下，內銀面臨的損失恐怕多達2.4萬億元，相當於6.4%的按揭貸款，繼而危及一眾內銀業績。

為了解除內房債務危機，之前已傳當局有意讓銀行暫時擱置針對爛尾樓業主暫停供款的司法追討，又傳擬設立房地產基金等多項救市舉措。但不論如何，內銀對房地產的風險敞口恐進一步增加。花旗預計，若房地產投資增長放緩10個百分點，整體壞帳率恐飆28點子，拖累內銀全年盈利下挫17%。

人民銀行周一召開下半年工作會議，要求穩妥化解重點領域風險，防範化解中小銀行風險，因城施策實施好差別化住房信貸政策，保持房地產信貸、債券融資渠道穩定，加快探索房地產新發展模式。

百大房企銷售年挫四成

內地樓市繼續低迷，房地產研究機構克而瑞數據顯示，百強房企上月銷售額為5,231.4億元，按月跌28.6%，按年則挫39.7%；今年首7個月累計，銷售額更按年挫49%至3.57萬億元。

該機構指，目前樓市整體需求和購買力透支、行業信心處於低位，短期內企業銷售壓力較大。然而，地方救市政策力度有望增加，二線及三四線城市或將全面取消「四限」(即限購、限售、限價、限貸)，受壓城市料推財稅刺激、房票安置等政策措施，以刺激居民買樓，穩定市場預期。