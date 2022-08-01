美股全線向下　波音逆市升5%

儘管有分析認為，美股7月表現或暗示今輪熊市已過，但投行摩根士丹利卻再潑冷水，警告衰退陰霾下，美股難向上。道指周一(1日)跌204點，至32,640點；標指跌34點，至4,096點；以科技股為主的納指跌118點，至12,271點。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,955點，跌180點，低水211點。

波音漲超5%，報167.41美元。此前，美國聯邦航空局(FAA)批准了波音公司檢查和修復波音787夢想客機碳纖維複合材料框架製造缺陷的計劃。自2020年底以來，波音787夢想飛機被發現存在多處質量問題，交付幾乎停止。波音表示，截至6月底，其庫存中大約有120架未交付的787客機，分析師估計其價值超過250億美元。

車用半導體大廠安森美半導體(ON Semiconductor)截至7月1日止季度收入按年增24.85%至20.85億美元，首次衝破20億美元；純利增1.47倍至4.55億美元；毛利率增11.41個百分點至49.74%；經調整每股盈利1.34美元。該企料第三財季收入介乎20.7億至21.7億美元，毛利率為48至50%，其股價跌6.16%。

美股好友、Fundstrat聯席創辦人Tom Lee表示，若美國聯儲局打算複制80年代「沃爾克式」加息，股市或將在未來4個月完全恢復過來，並在年底前創新高。他指，在沃爾克對抗通脹的時期，股市在1982年8月見底，當時為沃爾克放棄「反通脹」措施前的兩個月，然後股市在4個月內修復長達36個月的熊市失地。

他又指，聯儲局主席鮑威爾或因經濟數據而剎停加息和收緊幣策這些「反通脹」手段，今年標指或能在年底前升至逾4,800點，即比上周五收市4,130點上升逾16%。他稱，上周最大的啟示是在聯儲局加息0.75厘、第二季國內生產總值(GDP)錄負增長，以及歐洲能源供應更波動等一連串壞消息公布後，股市仍能上揚，意味今年熊市或已見底，壞消息已無法衝擊股市。

摩根大通則認為，下半年企業盈利預測將下降，但收入預期有望仍錄重大增幅，惟大摩策略師威爾遜則認為，隨着聯儲局繼續收緊幣策，經濟或將陷入衰退，股市上升空間極微，企業盈利亦可能低過預期。

MLIV Pulse的調查結果發現，受訪的1,562名投資者當中，有75%認為億萬富豪馬斯克最終將不會擁有社交媒體平台Twitter；三分之一認為他將會以10億美元與Twitter達成和解，而非以440億美元或每股54.2美元作價收購Twitter；68%受訪者認為，不管Twitter收購案結果如何，馬斯都將持續減持Tesla，意味將不利Tesla股價。Twitter跌1.36%%，Tesla則升3.23%。