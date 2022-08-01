百福花園兩房807萬成交　原業主3年帳蝕16萬離場

樓價跌勢持續，再有辣招鬆綁盤蝕讓成交，北角百福花園兩房單位以807萬元售出，原業主持貨3年帳面損失16萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李偉寧表示，小西灣藍灣半島7月錄4宗成交，為今年單月最少成交月份，屋苑2座高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，望山景及海景，以828萬元易手，呎價約18,198元。原業主於2000年以265萬元買入單位，持貨22年帳面獲利563萬元，升值約2.12倍。

●世紀21杏花邨鄭智鐘稱，柴灣杏花邨33座高層2室，實用面積約499方呎，兩房間隔，去年12月放盤叫價860萬元，減價85萬元或近10%，以775萬元成交，呎價約15,531元。原業主於2011年5月以480萬元購入上址，持貨11年帳面獲利295萬元，升值約61%。

●中原陳凱超表示，西灣河逸濤灣3座高層D室，實用面積約865方呎，套三房間隔，享全海景，以2,280萬元連租約易手，呎價約26,358元，屬理想價成交。原業主於2007年以908萬元買入單位，持貨15年帳面獲利1372萬元，單位升值約1.51倍。

●美聯施志剛稱，鰂魚涌康怡花園A座中層10室，實用面積約497方呎，兩房間隔，原叫價約750萬元，議價後以約713.8萬元成交，呎價約14,362元。原業主於2011年7月以約507萬元購入物業，是次轉手帳面賺約206.8萬元，升值約41%。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角維多利中心3座高層E室，實用面積約534方呎，兩房設計，眺望西南維港海景，成交價約1,060萬元，呎價約19,850元，新買家為區內換樓客。原業主於2008年5月以約400萬元購入單位自住，持貨14年帳面獲利660萬元，升值幅度達1.65倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿指出，北角百福花園百喜閣高層B室，實用面積約542方呎，兩房間隔，樓景為主，成交價807萬元，呎價約14,889元。原業主於2019年7月才以約823萬元購入單位，持貨滿3年辣招鬆綁轉售，帳面損失16萬元，貶值約1.9%。

●美聯丘毅新表示，西半山御景臺中層B室，實用面積約487方呎，兩房間隔，以1,000萬元獲承接，呎價約20,534元。原業主於2012年5月份以約740萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約260萬元，升值約35%。

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九龍區

●香港置業王英傑稱，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道27號中層A室，實用面積約665方呎，三房間隔，望山景，以900萬元放盤，約兩個月後獲外區客接洽，議價後減價約75萬元，以約825萬元成交，呎價約12,406元，低市價約3%。原業主於2007年12月以約316萬元購入單位，是次轉售帳面賺約509萬元，升值約1.6倍。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣四小龍7月份價量齊跌，全月僅錄得19宗成交，按月下跌9.5%，平均實用呎價約17,569元，創2020年3月後新低。其中昇悅居3座低層D室，實用面積約459方呎，兩房間隔，望內園景，今年4月以850萬元放售，連番議價後，最終跌穿800萬元關口，以790萬元成交，呎價約17,211元。原業主於2002年4月以約171.94萬元購入單位，現轉手帳面獲利約618.06萬元，升值近3.6倍。

●香港置業曾家輝稱，大角咀港灣豪庭4座高層H室，實用面積約326方呎，兩房間隔，以約660萬元放盤，約1個月即獲外區客洽詢，議價後以638萬元易手，呎價約19,571元，新買家為首置客，睇樓1次即決定承接單位。

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新界區

●利嘉閣梁均耀表示，青衣居屋青華苑A座低層5室，實用面積約338方呎，一房間隔，已補價自由市場成交價約376萬元，呎價約11,124元。原業主於2016年以約212.8萬元已補價購入單位，持貨約6年帳面獲利約163.2萬元，物業升值約77%。

●中原范德輝表示，青衣區7月份錄得41宗二手成交，與6月40宗相若，成交量於低位橫行，區內居屋青泰苑C座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，前臨海景，今年4月已補價自由市場叫價560萬元，最後以547.8萬元成交，呎價約13,661元。

●利嘉閣石家誠指出，荃灣海之戀10座中層A室，實用面積約777方呎，三房連套間隔，成交價1,580萬元，呎價約20,335元。原業主於2017年以約1,280.8萬元購入上址，持貨約5年帳面賺約299.2萬元，升值約23%。

●祥益黃文樂表示，屯門海麗花園1座中層G室，實用面積約412方呎，兩房間隔，減價24萬元，以466萬元成交，呎價約11,311元。

●祥益黃文樂稱，屯門豐連1座中層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，略減5萬元，以705萬元成交，呎價約13,796元。原業主於2016年以約566.5萬元入市，是次轉手帳面獲利約138.5萬元。

●祥益黃肇雯指出，天水圍居屋天頌苑M座高層1室，實用面積約640方呎，三房間隔，原業主移民減價賣樓，累減達152萬元，未補價第二市場成交價408萬元，呎價約6,375元。

●美聯林曉丹表示，元朗尚悅錄8月份首宗成交，屋苑12座一個高層單位，實用面積約356方呎，一房間隔，原叫價約530萬元，議價後以511萬元成交，呎價約14,354元。原業主於2013年2月以364萬元購入物業，是次轉手帳面賺147萬元，物業升值約40%。

●世紀21奇豐蔡惠娟稱，粉嶺名都5座低層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，座向西南望園景。單位放盤3個半月，原叫價530萬元，調整叫價後減50萬元，獲外區投資客以480萬元承接，減幅9.4%，實用面積呎價12,030元。原業主於2015年1月購入單位，當時作價360萬元，持貨7年帳面獲利120萬元，期內升值約33%。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺牽晴間12座中層B室，實用面積約634方呎，套三房間隔，原叫價900萬元，放盤7個月，累減110萬元，獲同區換樓客以790萬元承接，減幅達約12.2%，呎價約12,461元。原業主早於1998年6月購入上址，當時作價248.6萬元，持貨24年帳面獲利541.4萬元，升值約2.2倍。

●中原霍栢雄表示，火炭駿景園7月錄11宗成交，對比6月的6宗明顯增加，屋苑11座中層G室，實用面積約974方呎，三房連套房間隔，以1,320萬元易手，呎價約13,552元。原業主則於2009年以約588萬元購入單位，持貨13年帳面獲利約732萬元，升值約1.24倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑C座低層4室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，叫價628萬元，放盤4個月，減幅約12.7%，減價80萬元，以548萬元未補價第二市場成交，呎價約8,431元。

●中原侯惠良表示，沙田富豪花園7月錄6宗成交，屋苑G座中層A室，實用面積約831方呎，套三房間隔，開價約950萬元，議價後以895萬元易手，呎價約10,770元。原業主於2004年以240萬元購入單位，持貨約18年帳面獲利約655萬元，升值約2.7倍。

●中原陳鴻霆指出，馬鞍山區7月錄約54宗成交，對比6月錄約80宗減少，其中雅典居3座中層A室，實用面積727約方呎，三房連套房間隔，開價約1,150萬元，議價後以1,100萬元連車位易手，呎價約15,131元。原業主於2006年以368萬元購入單位，持貨16年帳面獲利約732萬元，單位升值約2倍。

●中原柯勇表示，將軍澳上月全月錄168宗二手買賣，較6月份的147宗增加約14%，其中維景灣畔上月錄15宗成交，按月急升約87.5%，屋苑11座高層H室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以905萬元易手，呎價約17,992元。原業主於2015年8月以680萬元購入上址，持貨7年帳面獲利225萬元，期內升值約33%。

●利嘉閣王亦俊稱，將軍澳日出康城MONTARA第2A座頂層連天台，實用面積約816方呎，天台約526方呎，三房連套房間隔，以1,565萬元易手，呎價約19,179元。原業主2019年以約1448.5萬元購入，持貨約3年帳面獲利約116.5萬元。

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