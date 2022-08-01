新盤Updates：新界多盤齊發勢掀搶客戰

新界區多個新盤同期推售，掀起一場搶客戰。主攻上車客的粉嶺北項目最新公布加推123伙，而屯門兆康亦部署最快明日加推。至於，屯門青山公路大欖段項目，亦推出入場門檻較低的單位吸客。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway加推123伙 加價2%

新一批單位折實售價由314.8萬至874.6萬元，折實呎價13,822至20,342元。今批單位中，有7個單位折實價為400萬元以下，售價最低單位為A座15樓18室，實用面積208平方呎，開放式間隔，折實呎價約15,135元。

目前該盤共推出2張價單，合共246伙，折實平均呎價約14,372元。而截至今晚下午8時，項目已接獲約2,700張入票，按已推出單位計，超額認購近10倍。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期次輪或推天台特色戶招標

他指，該盤設有8個連天台特色戶，實用面積由1,020至1,467方呎，全採四房間隔。當中，只有2伙附連私人泳池，包括第1座頂層35樓A1室，實用面積1,290方呎，採四房雙套間隔，連1,060方呎平台，平台有樓梯通往897方呎天台。

●屯門青山公路大欖段飛揚第1期周五賣80伙

長實高級營業經理楊桂玲表示，新價單包括30伙一房伙及18伙兩房單位，全數單位皆為山景戶。售價方面，扣除15%折扣後，折實售價393萬至629萬元，折實呎價由11,996至14,830元。她指，是次推出的山景單位與以往海景單位有別，故價錢有調整。

●沙田名日．九肚山周五發售54伙

該批單位實用面積介乎484至1,228方呎，扣除最高19%折扣優惠後，由769.4萬至約3,189.4萬元。入場單位為1座1樓F室，兩房間隔，實用面積484方呎，呎價約15,897元。據銷售安排顯示，發售首日，準買家須表明意欲揀選哪一個單位，價錢較高的單位會較先發售。翌日後，單位將以先到先得形式發售。

●長沙灣The Campton三房售1500萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周一(1日)沽出35樓B室，實用面積785方呎，三房間隔，成交價為1,500萬元，呎價約19,108元。