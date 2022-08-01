新盤Updates：新界多盤齊發勢掀搶客戰
2022年08月01日 22:03
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新界區多個新盤同期推售，掀起一場搶客戰。主攻上車客的粉嶺北項目最新公布加推123伙，而屯門兆康亦部署最快明日加推。至於，屯門青山公路大欖段項目，亦推出入場門檻較低的單位吸客。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway加推123伙 加價2%
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，周一(8日)上載2號價單，提供123伙，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積208至609平方呎，扣除最高7%折扣優惠後，折實平均呎價為14,560元。發展商表示，新價單按樓層分別及新推特色單位計，加幅約2%。
新一批單位折實售價由314.8萬至874.6萬元，折實呎價13,822至20,342元。今批單位中，有7個單位折實價為400萬元以下，售價最低單位為A座15樓18室，實用面積208平方呎，開放式間隔，折實呎價約15,135元。
目前該盤共推出2張價單，合共246伙，折實平均呎價約14,372元。而截至今晚下午8時，項目已接獲約2,700張入票，按已推出單位計，超額認購近10倍。
●屯門兆康NOVO LAND第1A期次輪或推天台特色戶招標
新鴻基地產(00016)代理總經理陳漢麟表示，旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，預計最快明日公布加推及落實次輪銷售安排，或會於本周末進行次輪推售，有機會推出8伙連天台特色戶招標發售，呎價有望挑戰區內新高。
他指，該盤設有8個連天台特色戶，實用面積由1,020至1,467方呎，全採四房間隔。當中，只有2伙附連私人泳池，包括第1座頂層35樓A1室，實用面積1,290方呎，採四房雙套間隔，連1,060方呎平台，平台有樓梯通往897方呎天台。
●屯門青山公路大欖段飛揚第1期周五賣80伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周一(8月1日)公布5號價單，提供48伙，折實平均呎價約13,495港元，一房入場折實價393萬元，為該盤已開價單位中最低。該盤同日落實周五(5日)發售80伙，包括75伙按價單形式發售，折實價由393萬元起，另有5伙連天台戶招標出售。
長實高級營業經理楊桂玲表示，新價單包括30伙一房伙及18伙兩房單位，全數單位皆為山景戶。售價方面，扣除15%折扣後，折實售價393萬至629萬元，折實呎價由11,996至14,830元。她指，是次推出的山景單位與以往海景單位有別，故價錢有調整。
●沙田名日．九肚山周五發售54伙
新盤餘貨加快推售步伐，長實集團(01113)旗下沙田名日．九肚山，周一(1日)上載銷售安排第14號，落實將於本周五(5日)發售54伙。
該批單位實用面積介乎484至1,228方呎，扣除最高19%折扣優惠後，由769.4萬至約3,189.4萬元。入場單位為1座1樓F室，兩房間隔，實用面積484方呎，呎價約15,897元。據銷售安排顯示，發售首日，準買家須表明意欲揀選哪一個單位，價錢較高的單位會較先發售。翌日後，單位將以先到先得形式發售。
●長沙灣The Campton三房售1500萬元
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周一(1日)沽出35樓B室，實用面積785方呎，三房間隔，成交價為1,500萬元，呎價約19,108元。