匯賢產業信託半年少賺15% 揭示內地商用物業市道...
2022年08月01日 22:25
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（中新社圖片）
長和系的人民幣計價房託基金(REIT)匯賢產業信託(87001)公布，今年上半年收入按年減少15.44%至11億元人民幣(下同)，由於錄得投資物業公允價值虧損按年擴大2.37倍至13.08億元，基金單位持有人應佔虧損達10.88億元，按年盈轉虧，可供分派金額按年倒退22.19%至3.54億元，分派比率維持90%下，每基金單位分派亦減少23.44%至0.0516元。
這份業績也揭示了當下內地商用物業的市道究竟如何。
主席甘慶林於報告內提到，新冠疫情顛覆了整體中國零售業，過去2年，為數不少的零售商的業務受到衝擊及收益下降，除面對消費者意欲疲弱，同時亦需應對其他挑戰如來自網購的競爭，以及現金流緊絀、供應鏈問題等。不少品牌及連鎖百貨公司苦苦掙扎，不得不提早退租或終止租約、縮減門市數量，甚或退出中國市場。
他續指，零售空間需求疲弱，2022年第2季度租賃活動大幅放緩，而且許多零售品牌的總部位於上海，在上海實施疫情防控措施期間企業決策者未能如常實地考察。
匯賢零售物業組合包括2個購物中心——北京東方廣場東方新天地及重慶大都會東方廣場商場。北京東方新天地上季暫停營業近3周，一些租戶尋求減租、減租賃面積，或提早終止租約，為保留優質租戶及保持佔用率，新租約及續約大多以較低價格簽訂，令該商場佔用率6月底按年升2.6個百分點至93.1%，惟平均現收月租為每方米739元，按年跌23.97%，租金下調所帶來的財務影響將覆蓋今年下半年及整個租賃期。
重慶大都會東方廣場商場更糟，一家承租逾10年的百貨公司租戶於合約期滿後不再續租，拖累平均佔用率由85%跌至78.9%。
甘表示，新訂租金負增長將在2022年下半年及未來數年對零售物組合收益帶來影響。
寫字樓方面亦有問題，即使疫情的影響相比起來尚算輕微，惟國際政治緊張局勢加劇、中國房地產行業困境以及疫情造成的供應鏈干擾等多重挑戰下，全球經濟前景滿布陰霾，許多企業對簽訂新租約舉棋不定，2022年上半年之租賃活動持續放緩。
由於營商環境不明朗，企業嚴控成本之意識強烈，並延後落實租賃新寫字樓的決定。此外，「居家工作及混合上班模式」受到追捧，中短期而言對寫字樓的需求構成影響。