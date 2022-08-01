匯賢產業信託半年少賺15%　揭示內地商用物業市道...

這份業績也揭示了當下內地商用物業的市道究竟如何。

主席甘慶林於報告內提到，新冠疫情顛覆了整體中國零售業，過去2年，為數不少的零售商的業務受到衝擊及收益下降，除面對消費者意欲疲弱，同時亦需應對其他挑戰如來自網購的競爭，以及現金流緊絀、供應鏈問題等。不少品牌及連鎖百貨公司苦苦掙扎，不得不提早退租或終止租約、縮減門市數量，甚或退出中國市場。

他續指，零售空間需求疲弱，2022年第2季度租賃活動大幅放緩，而且許多零售品牌的總部位於上海，在上海實施疫情防控措施期間企業決策者未能如常實地考察。

匯賢零售物業組合包括2個購物中心——北京東方廣場東方新天地及重慶大都會東方廣場商場。北京東方新天地上季暫停營業近3周，一些租戶尋求減租、減租賃面積，或提早終止租約，為保留優質租戶及保持佔用率，新租約及續約大多以較低價格簽訂，令該商場佔用率6月底按年升2.6個百分點至93.1%，惟平均現收月租為每方米739元，按年跌23.97%，租金下調所帶來的財務影響將覆蓋今年下半年及整個租賃期。

重慶大都會東方廣場商場更糟，一家承租逾10年的百貨公司租戶於合約期滿後不再續租，拖累平均佔用率由85%跌至78.9%。

甘表示，新訂租金負增長將在2022年下半年及未來數年對零售物組合收益帶來影響。

寫字樓方面亦有問題，即使疫情的影響相比起來尚算輕微，惟國際政治緊張局勢加劇、中國房地產行業困境以及疫情造成的供應鏈干擾等多重挑戰下，全球經濟前景滿布陰霾，許多企業對簽訂新租約舉棋不定，2022年上半年之租賃活動持續放緩。

由於營商環境不明朗，企業嚴控成本之意識強烈，並延後落實租賃新寫字樓的決定。此外，「居家工作及混合上班模式」受到追捧，中短期而言對寫字樓的需求構成影響。