董事會認為有關預期下跌主要是由於中國內地於該期間內再度爆發新冠病毒肺炎，若干餐廳(包括位於一線及二線城市的餐廳)的堂食服務已於2022年上半年不同期間暫停或受到限制，以遵守政府機關實施以抑止疫情爆發的措施，同時該等餐廳仍然產生若干固定經營開支，如租金開支及僱員薪酬。

儘管疫情影響，集團維持其擴充計劃，故產生額外擴充相關開支。於2022年上半年，集團新開37間餐廳，包括35間太二餐廳及2間慫重慶火鍋廠餐廳。集團相信，新開該等餐廳將為集團日後的業務表現及戰略性發展帶來貢獻。

另外，確認公司向其附屬公司墊款產生的未變現外匯虧損淨額2,060萬元，乃由於人民幣兌港元於2022年上半年貶值所致，其屬於一次性非現金項目。

集團一直密切審視其餐廳的表現並不時調整其業務策略，以減低疫情對集團業務營運所造成的影響。為改善集團的經營表現，集團已實施多項節省成本舉措，藉以減少有關租金、員工成本、所用原材料及耗材的成本，以及其他經營開支。集團亦已在餐廳網絡擴張計劃的時間框架方面採取穩健方針，並根據市況調整其餐廳網絡擴張計劃。