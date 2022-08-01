【產經評論】全球供應鏈洗牌　世界經濟有排捱

從全球各主要經濟體最新公布的製造業數據可見，景氣度不是邁向就是打破2020年初新冠肺炎疫情爆發以來的低位，意味世界經濟一同步入衰退期幾成定局，背後除了是疫情、俄烏戰爭與貨幣政策由寬轉緊所使然之外，中美博弈下，美國主導全球供應鏈暴力洗牌，才是這個爛局的最主要背景原因。今年中國疫下經濟停擺，加重全球製造業的困境，正好說明中國經濟對世界經濟的影響力甚大。美國要是堅持反華，全球經濟繁榮基石也得重塑。是故疫情雖緩，但世界經濟苦日子尚遠未見盡頭！

受疫情衝擊，加上內房危機不斷發酵，內地7月的製造業及非製造業數據雙雙下跌，經濟復甦並不穩固。再看歐洲、美國，以至亞洲諸地，製造業不約而同出現放緩，一定程度反映內地經濟不穩，打擊了全球需求和供應，其他主要製造中心亦不能幸免，整個供應鏈都備受影響，這一點，即使是第一大經濟體的美國，都不能否定。

典型例子是南韓作為亞洲半導體領頭羊，面對內地需求放緩，7月半導體增長顯著放慢，皆因對內地的出貨量大減。可想而知，中國與各國經貿關係是高度聯繫，若然內地經濟持續不景氣，世界經濟發展亦會大打折扣。

美國如今要在製造業上排除中國，包括以涉及投資520億美元的《晶片法案》來強化本土半導體製造業，又提倡夥南韓、日本及台灣成立「晶片四方聯盟」(Chip 4)，圖在半導體供應上截斷中國供貨之餘，亦好在未來的新晶片產品設計與制式排除中國。如此有違世界經濟利益，暴力改變國際供應鏈，正掀動全球製造業大洗牌，一場長時間而深度的經濟調整將無法避免。

國際供應鏈的重塑，不可能是一、兩年就能完成。更何況諸如上述提及的南韓，客觀上不可能少了中國這個半導體大買家，如何能在中美兩方面抉擇，至少內部爭議必然甚大，抑或如印度般表面上繼續做美國印太戰略的盟友，實際上就少理美國的制裁呼籲繼續買俄羅斯原油，諸如此類的地緣政治角力將長時間出現，並對世界經濟造成揮之不去的陰霾，勢不利全球投資，加快商業活動萎縮。

過去，歐美主導全球製造業發展，當中掌握汽車業這重工業的技術是其關鍵。之不過，隨着新能源車的興起，中國在電池原材料、造車技術上自主掌握研發和原材料資源，將會成為顛覆全球製造業結構的一個開端。接下來，西方與華在半導體研發、通訊制式等的博弈亦勢必激烈。

回看歷史，每次全球政經秩序重塑，有危必有機。歐美漠視體制問題的態度，根本解決不了經濟結構性問題。東升西降，亞洲諸地得把握崛起的機會，發揮大市場、人口和新經濟發展方面的諸般優勢。誠然，諸如越南經濟冒起，不見得會威脅中國地位；印度與中國，同是金磚國成員，競合大可同時存在，彼此抱團，圍爐取暖，重新建立分工體系，重塑出新的全球化體系，世界經濟始有望重現繁榮。