東方日報B1：滙控上半年稅前賺715億　擬復派季息　股價勁升

滙控上周完成10億美元股份回購計劃，使影響對股東資本回饋的普通股權一級資本比率(CET1)6月底降至13.6%，不但較去年底下跌2.2個百分點，同時跌出集團14至14.5%目標範圍內。

市場關注滙控在盈利下降及CET1跌破目標範圍下的派息及回購指引。財務總監邵偉信表示，CET1今年底可望回到近14%水平，並力求於明年上半年將CET1維持於目標範圍內。集團暫維持目前資本水平目標，在資本水平未回到目標區間前，市場不應預期集團再進行新一輪回購計劃。

行政總裁祈耀年指出，未來數年預期可將超出執行策略所需的剩餘資本回饋股東。集團將明年往後的有形股本回報率(RoTE)指引，由原來的10%以上，調升至12%以上，有信心有形股本回報率可創出10年來最佳成績，因此，2023年和2024年派息比率指引調整為約50%，冀盡快恢復股息至疫情前的水平。

為對經濟更趨不明朗和通脹加劇作額外準備，滙控今年上半年列帳基準預期信貸損失(ECL)錄10.9億美元淨提撥，不同於去年同期淨回撥逾7億美元。

邵偉信透露，滙控內房相關風險敞口約200億美元，上半年集團已為相關貸款提撥近3億美元(約23.4億港元)，次季約1.5億美元，惟集團內房相關風險敞口中，不涉及內地爛尾樓工程。儘管以目前內地房地產市場情況，預期下半年將會再作撥備，但預期今年信貸損失提撥將會回復至平均貸款額0.3%的正常水平。

撇除貨幣換算差額及重大項目等一次過因素，上半年滙控經調整除稅前盈利按年跌7.49%至106.73億美元，期內費用收益淨額按年倒退9.13%至60.64億美元，惟淨利息收入按年增長10.32%至144.51億美元，營業支出按年減少3.9%。

祈耀年對集團收入前景繼續看好，認為根據目前市場對環球央行息率的共識，加上集團繼續預期今年貸款可達致中單位數增長，預期今年和明年淨利息收益將至少達310億美元和370億美元。

大行對滙控業績反應正面，摩根士丹利預期滙控淨利息收入表現及成本節約可持續至明年，將滙控目標價升至61.3元，評級維持「與大市同步」；花旗認為，滙控直至明年上半年都不太可能進行回購，予滙控「買入」評級，目標價64.6元；高盛維持滙控「買入」評級，目標價70元。