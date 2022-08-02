美股收市向下　道指跌46點

儘管有分析認為，美股7月表現或暗示今輪熊市已過，但投行摩根士丹利卻再潑冷水，警告衰退陰霾下，美股難向上。美股3大指數周一(1日)偏軟，道指收報32,798點，跌46點或0.14%；標指收報4,118點，跌11點或0.28%；納指收報12,368點，跌21點或0.18%。

美股好友、Fundstrat聯席創辦人Tom Lee表示，若美國聯儲局打算複制80年代「沃爾克式」加息，股市或將在未來4個月完全恢復過來，並在年底前創新高。他指，在沃爾克對抗通脹的時期，股市在1982年8月見底，當時為沃爾克放棄「反通脹」措施前的兩個月，然後股市在4個月內修復長達36個月的熊市失地。

他又指，聯儲局主席鮑威爾或因經濟數據而剎停加息和收緊幣策這些「反通脹」手段，今年標指或能在年底前升至逾4,800點，即比上周五收市4,130點上升逾16%。他稱，上周最大的啟示是在聯儲局加息0.75厘、第二季國內生產總值(GDP)錄負增長，以及歐洲能源供應更波動等一連串壞消息公布後，股市仍能上揚，意味今年熊市或已見底，壞消息已無法衝擊股市。

摩根大通則認為，下半年企業盈利預測將下降，但收入預期有望仍錄重大增幅，惟大摩策略師威爾遜則認為，隨着聯儲局繼續收緊幣策，經濟或將陷入衰退，股市上升空間極微，企業盈利亦可能低過預期。