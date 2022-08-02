金管局再接錢　銀行體系結餘跌穿1500億元

港元匯價觸及弱方兌換保證水平，金管局於紐約交易時段再出手「接貨」，買入62.72億港元沽盤，連同港股時段買入的26.69億港元，全日合共買入89.41億港元。周三(3日)銀行體系結餘將減少至1,447.5億港元。

事實上，金管局近日密密出手「接貨」買入港元沽盤，反映港美息差拉闊下正在刺激走資套息活動。專家早已預告，若銀行體系結餘跌穿1,000億港元關口，香港就有加息的需要。

大和資本市場首席經濟師賴志文早前更表示，銀行體系總結餘或於今年8月底接近「清零」，要為「資產衝擊」做好準備！

賴志文指，在美國鷹派加息下，金管局5月以來已23次入市托匯，累計回購1,730億港，估計美國進一步加息將推動更多資金外流和金管局干預，使下月底總餘額將接近零。在此情況下，金管局可選擇在市場贖回超過一萬億港元的外匯基金票據，為同業市場注入資金，惟有關措施是否起到作用仍為未知數。

賴預計，短期拆息今年底將攀升至3.4厘，明年底則升至4.4厘。至於最優惠貸款利率(P)今年下半年將上漲1.75厘，明年再漲一厘，即P於明年底將達到7.75至8厘，回歸2008年金融海嘯前相若水平。拆息和P的大幅上調將對廣泛資產類別帶來負面影響，尤其是本港的房地產行業和企業貸款。

事實上，以現時最新拆息按揭計劃(H按)H+1.3厘計算，H按實際按息已升至2.31厘，創逾兩年新高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明此前預料，本季內H按實際按息或觸及2.5厘封頂水平，而銀行加P或提前於最快本季發生；雖然年內實際按揭息率或升至3厘附近水平，惟對供款人士影響仍然輕微。