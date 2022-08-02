兩周炒高94倍！拆解尚乘數科有幾勁？

尚乘集團由李嘉誠的長江實業集團、和記黃埔於2003年創立，主營業務包括投行、資產管理、保險經紀和新經濟投。尚乘國際則是其旗下投資銀行，已於紐交所和新加坡交易所掛牌，並於2019年拆分旗下數碼金融服務等業務至尚乘數科。

尚乘數科於6月23日披露的F-1/A招股文件顯示，未計及超額認購的綠鞋機制，尚乘國際(AMTD IDEA Group)持有公司88.7%股權及99.4%的投票權。於截至2021年4月底止年度，公司股東應佔盈利為1.77億港元，故其市盈率逾6,000倍。