兩周炒高94倍！拆解尚乘數科有幾勁？
2022年08月02日 06:04
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本港虛擬銀行天星銀行的投資方之一、尚乘集團旗下尚乘數科(美股︰HKD)自7月15日於美國紐交所掛牌以來，股價升勢相凌厲。截至美股周一(8月1日)收市，其股價已達742美元，與當初上市發行價7.8美元相比，短短兩周多的時間內累漲94.12倍，市值達到1,374億美元(1.07萬億港元)，甚至高過滙豐控股(00005)。
尚乘集團由李嘉誠的長江實業集團、和記黃埔於2003年創立，主營業務包括投行、資產管理、保險經紀和新經濟投。尚乘國際則是其旗下投資銀行，已於紐交所和新加坡交易所掛牌，並於2019年拆分旗下數碼金融服務等業務至尚乘數科。
尚乘數科於6月23日披露的F-1/A招股文件顯示，未計及超額認購的綠鞋機制，尚乘國際(AMTD IDEA Group)持有公司88.7%股權及99.4%的投票權。於截至2021年4月底止年度，公司股東應佔盈利為1.77億港元，故其市盈率逾6,000倍。
作為參考對比，另一虛擬銀行ZA Bank的主要股東之一眾安在綫(06060)約為293.6億港元，不到尚乘數科的3%。