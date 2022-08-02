加息降溫？美10年債息未來6至12個月或跌至2厘

外媒報道，美國銀行認為，在經濟更顯著放緩的情況下，美國10年期國債孳息率未來6至12個月內可能達到2厘。

市場近期焦點離開通脹、轉向經濟增長基本面惡化，推動10年期國債孳息率降至2.63厘，符合該行認為的2.35至2.65厘的公允價值區間。美國銀行策略師Bruno Braizinha在周一(1日)的客戶報告中寫道，即使聯儲局能夠引導美國經濟實現軟着陸，但市場「作最壞準備」的趨勢可能會支持10年期國債孳息率逼近2厘。

周一的數據顯示供應管理學會製造業指數顯示，支付價格指標在7月跌至近兩年最低水平。隨後，美國國債孳息率跌至盤中低位。10年期國債孳息率一度達到2.58厘，然後在2.6厘附近企穩；2年期和10年期孳息率之差進一步倒掛，最低達到-0.32厘，接近2000年以來最大程度倒掛。

Braizinha寫道，在很大程度上，輕鬆上漲階段已經結束，從這裏進一步上漲是可能的，甚至可能性很大，但進一步上漲多少取決於一系列基本面和更多技術因素。這些因素包括市場對經濟衰退形式的共識水平——目前經濟正在逐步放緩，令聯儲局到2024年第一季回到中性水平。其他因素包括「全球同步放緩」的可能性，這會加劇對美國國債的需求。

在6月觸及3.47%的高位後，10年期國債孳息率已下跌約0.85厘，原因包括對經濟衰退的擔憂，以及聯儲局主席鮑威爾上周的講話被鴿派解讀—儘管聯儲局上周加息0.75厘並暗示採取更多行動來遏制40年來最熱的通脹。