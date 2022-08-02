陳蓓敏：外圍股市有起色 港股獨憔悴
2022年08月02日 07:00
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踏入八月，外圍股市氣氛不俗。美國企業公布業績，巨企如蘋果公司業績理想，估計下半年iPhone需求持續。油價高企，油企雪彿龍和埃克森美孚受惠做好。7月雖然有加息憂慮，但華爾街三大指數皆錄得優異升幅。道指累升6.7%，標普500累升近一成，納指升12.4%，表現最佳。隨着中期選舉臨近，華爾街氣氛仍有樂觀空間。
7月中國財新製造業採購經理指數PMI為50.4，製造業雖然有擴張但速度放緩。外圍企業正值暑假淡季時段，訂單放緩可理解。官方製造業PMI同步下跌。吹谷消費，2022年國際消費季和上海「五五購物節」在上海展覽中心正式展開，打造「買世界賣世界」互流互向消費趨勢。這顯示消費市場需要在年內提速上位。深證指數升逾1%。
港股未有跟隨外圍做好，自閉式地在20,000關口上落。滙控(00005)公布業績，亞洲區仍是盈利貢獻者，佔約七成，其次為歐洲業務，佔約一成。上半年經調整收入按年升4%，錄得257億美元進帳。受惠淨利息收入增加，幅度升15%，達144.7億美元。市場預期息口向上趨勢，估計年內淨利息收入達310億美元，明年仍有約兩成上升空間。集團提及明年恢復派季息，沒有驚喜。恒指昨日受科企和內房板塊影響，早段受壓。碧桂園(02007)配股後失守重要關口於3元，帶動整體內房板塊向弱。周四為阿里巴巴(09988)季績公布，受疫情影響，業績難有憧憬。除業績外，在美會否退巿，也令投資者心怯。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者持有滙控，其客戶持有滙控及阿里巴巴。)