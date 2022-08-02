陳蓓敏：外圍股市有起色　港股獨憔悴

踏入八月，外圍股市氣氛不俗。美國企業公布業績，巨企如蘋果公司業績理想，估計下半年iPhone需求持續。油價高企，油企雪彿龍和埃克森美孚受惠做好。7月雖然有加息憂慮，但華爾街三大指數皆錄得優異升幅。道指累升6.7%，標普500累升近一成，納指升12.4%，表現最佳。隨着中期選舉臨近，華爾街氣氛仍有樂觀空間。

7月中國財新製造業採購經理指數PMI為50.4，製造業雖然有擴張但速度放緩。外圍企業正值暑假淡季時段，訂單放緩可理解。官方製造業PMI同步下跌。吹谷消費，2022年國際消費季和上海「五五購物節」在上海展覽中心正式展開，打造「買世界賣世界」互流互向消費趨勢。這顯示消費市場需要在年內提速上位。深證指數升逾1%。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者持有滙控，其客戶持有滙控及阿里巴巴。)