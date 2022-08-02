廖嘉豪：香港銀行淨息差有望進一步擴大

香港銀行股陸續公布業績，美國聯儲局今年首季重啟加息周期，之後加快加息步伐，對今次成績表有甚麼啟示？

上半年一個月期本港銀行同業拆息HIBOR平均水平，較去年下半年上升15個點子，而一個月期倫敦銀行同業拆息LIBOR平均水平升幅更大，較去年下半年上升49個點子。當中單計第二季，一個月期HIBOR平均水平按季上升10個點子，一個月期LIBOR平均水平則按季上升78個點子，香港銀行業淨息差有望受惠，應該在上半年輕微擴闊。縱使市場解讀聯儲局最新議息會議傳遞的訊息為鴿派，美國9月仍有機會加息0.75厘，隨着6月起HIBOR升幅擴大，銀行業淨息差擴張可能在下半年加速。近期HIBOR已升穿1%，大多數香港按揭貸款利率可能達到上限，觸發市場關於銀行何時調高最優惠利率的爭論。參考歷史，當反映綜合融資成本的香港綜合利率，升至0.7厘左右(金管局公布截至6月底為0.47厘)，香港銀行或傾向調高最優惠利率。

香港經濟從今年第一季的疫情封鎖措施中復甦，但尚未轉化為信貸需求的顯著回升，或成為限制中期業績表現的因素。金管局數據顯示，銀行業之前兩季貸款增長乏力，貸款量年初至今增長1%，第二季大致平穩。住宅按揭貸款溫和增長，年初至今增長2%。5月樓市交投復甦可能暗示下半年按揭貸款可能上升。不過企業貸款需求低迷，其增長軌迹仍取決於進一步通關的時機。投資者亦愈來愈關注利率上升對家庭債務負擔能力的影響，不過不用過分擔心香港的家庭債務。與其他地區的銀行業相比，香港在整個信貸周期中的貸款損失最低。花旗對亞洲主要市場的壓力測試亦顯示，香港的供款收入比率屬於區內較低水平。即使未來6至12個月住宅樓價可能下跌10%，對家庭資產質素的影響料有限，因為香港銀行的新造按揭貸款，平均按揭成數比率僅為54%左右。

至於銀行業上季手續費及佣金收入方面，估計仍低迷。港股第二季日均成交為1,300億港元，按年跌14%，按季跌12%，反映經紀費用下降。雖然恒指從低位反彈20%，但散戶投資者情緒依然疲弱，影響銀行分銷投資產品收益，行業第二季度手續費收入可能按季大致持平，財富管理收入較弱，不過被信用卡費用收入略為改善所抵銷。展望下半年，任何進一步放寬入境檢疫要求或與內地通關，都可能加速復甦，並有助於香港銀行業手續費收入增長。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪