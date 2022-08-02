道指跌46點　紐油挫近5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報105.41；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.7799；美元兌日圓處131.54；歐元報1.0263，英鎊報1.2254。金價處1,771.76美元。布油報100美元，紐油處93.69美元。比特幣報2.33萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水200點。

●道指收報32,798點，跌46點或0.14%；標指收報4,118點，跌11點或0.28%；納指收報12,368點，跌21點或0.18%。

●金管局於紐約交易時段再出手「接貨」，買入62.72億港元沽盤，連同港股時段買入的26.69億港元，全日合共買入89.41億港元。周三(3日)銀行體系結餘將減少至1,447.5億港元。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,967點，跌198點或0.99%。

●即月恒生指數夜期收報19,907點，跌228點，低水259點，成交22,757張。

●紐約9月期油收報每桶93.89美元，跌4.73美元或4.8%；布蘭特10月期油收報每桶100.03美元，跌3.94美元或3.79%。

●外媒報道，美國科技巨頭甲骨文(Oracle)已經開始裁減其在美國的員工。

●紐約12月期金收報每安士1,787.7美元，升5.9美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,413點，跌10點或0.13%；法國CAC指數收報6,436點，跌11點或0.18%；德國DAX指數收報13,479點，跌4點或0.03%。

●內媒報道，知名投資者段永平透露，剛剛在37.37美元再買了10萬股騰訊，即動用了370萬美元(約2,886萬港元)在美股買入騰訊預託證券(ADR)。