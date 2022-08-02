凱基亞洲：香港ESG債券發展迅速　具吸引力

近年ESG主題進一步獲得投資市場重視，根據全球可持續投資聯盟(Global Sustainable Investment Association)的資料，2020年全球ESG資產規模逾35萬億美元，高於2018年的30.6萬億美元和2016年的22.8萬億美元。假設增速為15%(僅為過去5年增速的三分一)，預料到2022年和2025年，ESG資產規模或分別突破41萬億和50萬億美元。

相關議題也受到香港金融市場的高度關注。其中，香港證監會在制訂綠色和可持續金融措施方面，扮演積極的角色，以鞏固香港在大灣區內及國際上作為綠色金融樞紐的地位。證監會也與國際接軌，加入央行與監管機構綠色金融網絡，並且是聯合國可持續證券交易所倡議諮詢小組的成員。

內地低碳轉型 港交所擔當提供資金的角色

本港方面，2021年流入證監會認可的ESG基金的資金按年倍增至4億美元。獲得證監會認可的非上市ESG基金數目高達130隻，在香港上市的交易所買賣基金則有5隻。這些基金大部分以ESG中的環境元素為主，包括氣候變化及清潔能源等主題。然而，隨投資者的認識加深，對於社會及治理這兩個主題關注增加，令基金產品的需求更趨多樣化。

市場波動，資金流入ESG債券

因此，除了基金，投資者還可以直接投資股票和債券來參與ESG的龐大投資機遇。事實上，由於美國加息壓力，很多ESG評分良好，同時具備投資級別企業債券，相關債券年化收益率在4%以上，在目前動盪的市場環境下，頗具吸引力，是投資者參與ESG市場的另一個良好選擇。

凱基亞洲研究部