港股挫逾500點　騰訊跌至290元　滙豐回吐2%

港股跌幅擴至545點，恒生指數低見19,620點，暫維持約500點跌幅。國企指數跌近200點；科技指數跌150點或3.5%跑輸大市，主板成交250億港元。

大型科網股領跌，騰訊跌近3%，低見290.2元，創逾3年半新低；嗶哩嗶哩挫7.2%；小米集團挫6.7%；美團跌4.2%；快手及百度跌4%；京東集團跌3.3%；網易跌3%；阿里巴巴跌2.8%。

滙豐控股回吐2%，合力拖低大市；友邦保險跌1.7%；中國平安跌2.9%；香港交易所跌3.1%；招商銀行跌3.7%；工、中、建三大內銀股跌1.9%至2.1%。

其他藍籌股方面，碧桂園系繼續尋底，碧桂園服務跌5.8%；碧桂園跌5.1%。三桶油隨油價下挫，中國海洋石油跌3.4%；中國石油及中國石化跌2.2%及2.7%。

【09:20】港股再跌穿兩萬關 騰訊續尋底 滙豐靠穩

台海局勢緊張，港股再失守兩萬點大關。恒生指數跌222點或1.1%，報19,943點；國企指數低開94點或1.37%，報6,782點；科技指數跌82點或1.9%，報4,242點。

大型科網股領跌，美團及小米集團跌2.8%；騰訊低開1.4%報295.2港元，跌穿3月低位。百度集團跌3.2%；網易跌1.6%；京東集團跌1.4%；阿里巴巴跌0.6%。

金融股個別發展，昨日急升的滙豐控股靠穩，開市升0.4%。友邦保險及香港交易所跌1.3%；中國平安及建設銀行跌0.6%。