PCAOB主席：中概股退市難阻美方審查會計底稿

美國就中資概念股的審計底稿問題展現強硬姿態。外媒周一(1日)報道，美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)主席Erica Williams表示，任何一家中國企業自願由納斯達克或紐約證劵交易所退市的決定，都無法阻止美方審查企業的會計底稿。她重申，中美在財務審計監管合作必須要短期內達成共識，因為這只是第一步。

美國加強對當地掛牌的中國公司的審計監管，例如要求獲取會計底稿等，如果連續3年未能符合規定，最快後年被強制除牌。

中國擬針對美國上市的中企推行分類制度，分類標準將依據企業所持數據的敏感程度作區分，中國呼籲處理敏感資訊的中企停止在美國上市，作為超過270家中企被迫由美國退市的一個解決方案。

外界估計，擁有敏感資料的中企或最終要除牌。Williams表示，中國可能會要求敏感企業自願由美國退市，但PCAOB的審計有追溯權，意味即使在這些公司退市後，美方仍可以要求企業交出審計文件，但拒絕回應可以追溯多少年。

Williams指出，如果一家公司決定今年退市，對美方而言無關緊要，因他們需要知道這家公司去年是否有欺詐行為。不過，她未具體點名任何一家企業。

Williams又強硬表示，監管機構的工作人員準備動用所有資源進行審查，無論企業接受中國會計事務所，還是美國會計事務所的審計，他們都必須對會計底稿有完全權限。

Williams此番言論證實市場近期傳聞，即如果中國監管機構要在任何程度上限制美方，美方是不會接受。

外媒日前引述中國證監會指，中美雙方監管部門正在就審計監管合作進行坦誠、務實的談判磋商，將通過加強合作解決有關審計監管問題。

投資銀行Jefferies認為，中美監管審計合作談判仍未傳來正面消息，可能更令市場相信中概股勢必退市。