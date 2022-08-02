【高盛推介】騰訊創3年新低　宜重新審視條款作部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(1日)尾市失守300港元關口，周二(2日)早段繼續受壓下跌，最低見290.2元，創超過3年新低。現報290.4元，跌約3.1%。據國家新聞出版署發布8月國產網絡遊戲審批的結果顯示，共有69款遊戲獲批，但未見有騰訊的遊戲在名單內。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約9,430萬元。

淡倉於上周四及上周五(7月28及29日)共錄得約1,530萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，周一北水繼續買入騰訊，錄得約18.7億元資金淨買入。

由於騰訊跌至多年新低，投資者在部署時，宜重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但目前已不適合現況部署的價外產品。

騰訊購21821，行使價350.97元，2022年10月27日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、行使價300至360元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購20678，行使價375.2元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.6倍，熱門、市場上最活躍條款中，低街貨。

騰訊購12852，行使價330元，2022年9月19日到期，實際槓桿11.9倍，短期、屬貼價、高槓桿的進取。

騰訊牛60742，收回價275元，行使價272.2元，換股比率500，實際槓桿13.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛60181，收回價260元，行使價257.2元，換股比率500，實際槓桿7.9倍，近25元收回距離遠牛。

騰訊沽16890，行使價280元，2022年9月8日到期，實際槓桿10.3倍，中期、貼價。

騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿10.3倍，價外、短期、進取。

騰訊熊63015，收回價340元，行使價343元，換股比率500，實際槓桿5.6倍，近50元收回距離熊證。

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