報告：本港95%消費者憂通脹　過半數會改變消費習慣

消費者信貸資料機構環聯公布最新一季的消費者脈搏研究報告，結果反映疫情對經濟造成的影響仍然持續，81%本港消費者表示過去3個月的家庭收入維持不變或下降。大部分消費者(95%)均表示對目前的通脹率感到憂慮，導致過半數(57%)受訪者表示會改變消費習慣。

2022年第二季的消費者脈搏研究於2022年5月26日至6月15日期間訪問了1,006名本港消費者。

本港經歷第5波疫情至今，消費者信心在2022年第二季跌至新低，並低於自2021年第二季以來之前幾波疫情的復甦期。僅22%受訪者認為家庭財政狀況較預期為佳，與過去數季相比顯著下降。對家庭未來12個月的財政狀況感到樂觀的消費者亦下跌至32%。於本季對通脹表示憂慮的消費者高達95%，創下自本調查首次(2021年第三季)設立這條問題以來的新高。

超過半數受訪者(55%)表示過去3個月減少或取消家庭開支，同時間大部分受訪者(77%)無計劃在來季增加非必要個人開支，較2021年底有所增長，非必要個人開支例子包括外出用餐及旅行。

環聯亞太區產品技術與風險管理高級總監張家龍表示，第5波疫情仍然對家庭收入造成持續的影響，但消費者對通脹的憂慮加劇亦令市場情況變得更加複雜。這是由宏觀經濟環境及環球金融市場事件所引發，例如美國聯儲局加息，以及本地物價上漲，包括油價上升。雖然市場預期會出現利好經濟的因素，例如政府即將派發第二期消費券，但亦要留意宏觀經濟，以及受之影響的消費者需求和信用風險狀況。