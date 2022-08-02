【高盛推介】保險股下跌 兩手準備部署
2022年08月02日 11:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安自上周三(7月27日)起連跌5日，周二(2日)低開後跌幅擴大，最低見44.4港元，股價創逾5年新低。現報44.55元，跌約3.5%。平保公布截至上月底止，共累計回購1.02億股A股，涉資50億元人民幣。
此外，友邦保險亦自上周三起連跌5日，周二低開約1.3%後跌幅擴大，最低見75.2元的2個月低位。現報75.25元，跌約2.5%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低吸納平保好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約760萬元。淡倉於上周五(7月29日)及本周一(1日)皆錄得資金流入。
友邦方面，亦於過去4個交易日皆錄得資金流入好倉，合共約640萬元，並見周一流入牛證的資金較集中在70元收回區域的近牛。
投資者要留意，股價回調至低位應重新篩選合適條款，周二均見資金流入較貼價的產品部署，平保友邦均有10兌1及50兌1認股證選擇，10兌1高敏感度緊貼正股升跌，50兌1長年期低面值，適合中綫部署。
平安購18562，行使價56.9元，2022年11月25日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿、低街貨。
平安購28168，行使價51.23元，2022年12月21日到期，實際槓桿8.1倍，貼價。
平安牛68278，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，實際槓桿8.3倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
投資者如看淡平保，可留意屬高槓桿的低街貨平安沽(21437)。
平安沽21437，行使價39.38元，2022年10月26日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿、低街貨。
如看好友邦，認購證方面的貼價選擇可留意友邦購(12515)。高槓桿選擇可留意低面值友邦購(23161)。牛證方面的近牛選擇可留意友邦牛(65319)，遠牛選擇可留意友邦牛(63312)，與現價有約5及10元收回距離。
友邦購12515，行使價83.85元，2023年2月20日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。
友邦購23161，行使價85.05元，2022年12月20日到期，實際槓桿10.0倍，高槓桿、低面值。
友邦牛65319，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，實際槓桿11.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
友邦牛63312，收回價65元，行使價64.4元，換股比率100，實際槓桿6.6倍，近10元收回距離遠牛。
友邦沽22057，行使價75元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。
友邦熊67589，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，實際槓桿4.9倍，近15元收回距離熊證。
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