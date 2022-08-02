【產經直播】港股積弱 放眼亞太高股息ETF？
2022年08月02日 11:48
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在地緣政治緊張拖累下，港股周二(2日)甫開市即失守二萬關，之後愈跌愈深，隔晚美股亦反覆，環球股市走勢再變嚴峻？
美國連續兩季GDP錄負增長，經濟衰退陰霾濃罩，加上通脹未知何時見頂下，美國聯儲局加息步伐會點走？聯儲局主席鮑威爾在上次議息後表示，利率已達中性水平，但言論惹抨擊，日前美國前財長薩默斯直斥判斷錯誤，認為考慮通脹水平，「中性」利率應較目前基準利率區間為2.25至2.5厘水平高。美國7月CPI下周三(10日)公布，投資者做部署前睇定啲？
在目前市況下，價值投資比增長投資更大機會跑贏大市？美國10年期債息近期持續回落，有利收息策略？Global X除了有恒生高股息率ETF(03110)，近日亦推出亞太高股息率ETF(03116)，並於上周三(7月27日)掛牌。該ETF投資於亞太區上市的40隻最高股息率股份，目標在3月、6月、9月和12月按季度派息，策略上有可優勢？一方面可為投資者賺取穩定回報，一方面有效分散風險？
中港股市乏力，近期資金炒股不炒市，其中新能源股為受資金追捧板塊之一，Global X中國潔淨能源ETF(02809)自4月中低位110港元水平，升至近日在140至150元水平區間整固，這輪反彈將會是創新高周期的開始？國際能源署早前發表報告指，全球太陽能電池板的供應鏈目前過於集中在中國，內地在這行業的領先地位難被取代？在中國2030年碳達峰及2060年碳中和的目標下，現水平值得長線部署？新能源發展涵蓋範圍廣闊，以ETF一籃子部署不同新能源領域，更能捕捉行業發展趨勢？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有Global X ETFs資深投資經理霍浩華和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
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