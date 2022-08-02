【產經直播】港股積弱　放眼亞太高股息ETF？

在地緣政治緊張拖累下，港股周二(2日)甫開市即失守二萬關，之後愈跌愈深，隔晚美股亦反覆，環球股市走勢再變嚴峻？

美國連續兩季GDP錄負增長，經濟衰退陰霾濃罩，加上通脹未知何時見頂下，美國聯儲局加息步伐會點走？聯儲局主席鮑威爾在上次議息後表示，利率已達中性水平，但言論惹抨擊，日前美國前財長薩默斯直斥判斷錯誤，認為考慮通脹水平，「中性」利率應較目前基準利率區間為2.25至2.5厘水平高。美國7月CPI下周三(10日)公布，投資者做部署前睇定啲？

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