羅兵咸永道：本港全年零售總額有望增長5%

會計師事務所羅兵咸永道預測，若香港今年最後兩個月能局部通關，2022年本港全年零售總額有望增長5%至約3,700億港元。消費券雖然有助推動餐飲消費和䆁放市民消費力，但相信隨着本港疫情放緩，港府下個財年將不再派發新一輪消費券。

羅兵威永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然表示，受疫情持續、地緣政治不確定性、中國經濟增長放緩和其他全球不利因素影響，今年香港消費市場的前景仍然充滿挑戰。

他指，單靠本地消費的推動力有限，仍然要依靠旅客來港才能出現明顯復甦。短期內全面通關的可能性較低，但預計政府將進一步放寬對入境旅客的檢疫措施。倘港府未來大規模通關，零售總額將會超過現時預測的水平。

另外，香港將於11月舉行兩項大型體育賽事，帶動體育用品及服装消費。在近期經濟不穩定性下，消費者對奢侈品和黃金的需求增加，以對抗通脹和財富保值，料奢侈品行業將在下半年出現較大反彈，預計全年增幅達18.8%。

羅兵咸永道香港消費市場行業、交易服務諮詢部主管合夥人葉永輝表示，投資者對市場保持審慎，使內地與消費相關的併購從2021年上半年的390億美元，下降至今年同期的140億美元，上半年大型交易更近乎絕跡。惟他相信，下半年經濟復甦和估值更具吸引力，對中國消費行業併購的前景持樂觀態度。食品及飲料、非必需家品和服裝板塊將繼續成為焦點。