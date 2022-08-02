觀塘市中心重建擬採用「浮動參數」 市建局今向城規會申請

市區重建局早前決定就觀塘市中心重建計劃第4和第5發展區商業項目，試行「浮動規劃參數」模式，可因應不同市況，調整寫字樓、零售及酒店組合比例，包括將寫字樓樓面上限增至1,373,716方呎等，有關建議正式向城市規劃委員會提交申請。

該會文件顯示，上述地盤佔地約265,015方呎，地積比率8.17倍，興建兩幢13至64層高綜合商業大樓，另設5層地庫，總樓面約2,165,972方呎。項目的商業用途分布具有相當彈性，上述寫字樓面積可低至約708,930方呎，零售樓面介乎約699,673至1,020,005方呎。

至於項目酒店最大樓面約344,454方呎，客房數量上限為400間，而發展商亦可選擇放棄興建酒店。另項目亦設有約70,828方呎政府、機構或社區設施面積，以及提供約21,754方呎的公共交通交匯處。

市建局指出，因應2019至2020年度有3幅啟德商業用地流標，加上疫情導致不穩定的酒店需求，以及於去年年底向私人發展商收集到不同的意見後，在上述項目總樓面不變為前提下，增加發展參數可調整的彈性。