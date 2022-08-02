大行分歧！美銀憂美股未見底　高盛指企業績佳料利好

外媒報道，美國銀行周一(1日)警告，美股標指實際上仍未觸底，7月份飆升削弱其修正幅度。

標指7月彈升9.1%，其中非必需消費品類股份大升17%，此輪反彈助標指今年跌幅縮至約13%，重回4,100點水平；周一收報4,118點。美銀指，標指在過去三周有71%的成分股公司公布業績，平均有3%的「穩健增長」。

美銀美國股票策略主管Savita Subramanian指，整體結果優於預期，尤其高於共識的業績指引數量，多於低於共識的指引，是最大驚喜。她指，受通脹影響較大的消費類股份仍未公布業績，如果業績表現欠佳，美股後市可能有下跌風險。她強調，現時仍處低迷和預測下調的早期階段，6月的低位明顯不會是谷底。

她解釋，在之前5次經濟衰退中，標指幾乎都是在獲利預期下調後才觸底，惟目前下調預期才剛開始，預期每股收益仍較市場峰值高7%。她補充，熊市總是在美國聯儲局減息後結束，可能至少需時6個月，即2023年第3季。

美銀認為，各項因素都顯示，認定股市觸底言之尚早。另外，還有令人擔憂的迹象，表明未來的經濟衰退，可能令投資者的情況變得更差。

不過，高盛策略師David Kostin認為，美國藍籌公布的第2季業績表現，較投資者恐慌性的預測為佳。據高盛分析，56%標指成分股已公布第2季業績，逾半數的表現好過市場預期，比例高於長期平均值的47%，但低於過去5季平均值的62%。高盛指，業績消息加上聯儲局官員「鴿派」言論，都利好美股後市。

摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，美股上周做好只屬技術性反彈，並非走勢逆轉。他料藍籌可能在第4季發布預警，降低業績預測，為明年業績反彈鋪路。

摩根大通策略師Mislav Matejka相信，要到下半年，藍籌受通脹衝擊程度才會反映在季績上。